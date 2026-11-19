Avec l’Epiq, Skoda s’attaque au marché très disputé des SUV urbains électriques. Habitabilité généreuse, agrément de conduite et prestations soignées, le nouveau venu ne manque pas d’arguments pour séduire et vient idéalement compléter la gamme zéro émission de la marque tchèque.

Skoda propose l'Epiq en deux versions avec une batterie de 38 kWh et une autre de 55 kWh. ©Skoda

Skoda est en grande forme. Et avec le lancement de l’Epiq, il n’y a pas de raisons que cette belle dynamique s’arrête. Depuis le début de l’année, la marque tchèque a en effet enregistré une progression de ses immatriculations de 8,7 %, soit le double du marché, ce qui a représenté 44 115 unités. L’électrique n’est pas en reste ; le mix au sein de Skoda a également doublé pour atteindre 42,5 %. Sur les dix premiers mois, avec 11 386 unités, l’Elroq a ainsi dominé les ventes, surplantant la Fabia, qui était jusqu’à présent le best-seller de la marque.

L’Epiq va donc ajouter une pièce dans la machine. Avec une longueur de 4,17 m, ce SUV du segment B, cousin du Volkswagen ID. Cross à venir, s’inscrit parfaitement dans le marché. Tout comme ses prestations d’ailleurs. Dans l’habitacle, on retrouve tout le sérieux et la sobriété propres à la marque sans verser non plus dans le quelconque fadasse. Les matériaux sont de qualité et l’écran multimédia (13’’) que l’on ne peut manquer est facile à appréhender grâce à une ergonomie bien pensée.

Des commandes physiques

Contrairement aux productions chinoises, Skoda a eu la bonne idée de laisser des touches physiques, surtout l’une d’entre elles, paramétrable, qui permet de supprimer les aides à la conduite assez intrusives. On regrette en revanche un petit écran en guise de tableau de bord, au design assez triste.

Pensé pour être pratique, ce qu’il est, l’Epiq ne se montre pas avare en espaces de rangement, ni en habitabilité. Les places arrière se révèlent très accueillantes, tout comme le volume du coffre de 475 litres, une des références sur ce segment.

Skoda propose l’Epiq en deux versions, 40 et 55. La première est dotée d’un bloc de 135 ch alimenté par une batterie LFP de 38 kWh, le second, celui de notre essai, d’un moteur de 211 ch et une batterie NMC de 55 kWh. Cette offre est indéniablement le combo le plus pertinent pour profiter des qualités de la voiture.

De la puissance pour rouler relativement longtemps

Si les 211 ch ont peu d'intérêt pour une voiture de ce segment, c’est du côté de la batterie qu’il se démarque. Sa puissance de charge est de 105 kW contre 80 kW, ce qui peut faire la différence sur les longs parcours. Le couple de 290 Nm, en revanche, n’est pas beaucoup plus élevé que celui de la version 40 (264 Nm).

Mais pour bien profiter de cette puissance de charge, il faudra absolument préconditionner la batterie. Ce que nous n’avions pas fait lors de notre essai. Nous n'avons donc pas pu dépasser les 80 kW. Skoda promet 441 km (325 km en version 40), un résultat néanmoins assez théorique, car nous avons consommé 16,5 kWh/100 km sur un parcours aussi bien autoroutier qu’urbain, ce qui correspond à environ 350 km.

Un bel agrément de conduite

Si l’Epiq n’est pas le véhicule le plus efficient de sa catégorie, il se révèle très plaisant à conduire. Son insonorisation est réussie et son confort n’a pas été pensé au détriment de ses qualités routières. Les suspensions réalisent admirablement leur travail, tandis que la direction fait preuve d'une belle précision, à des années-lumière des directions sans consistance des productions chinoises actuelles. Enfin, le freinage est en tout progressivité, notamment grâce au mode B qui dispose de deux niveaux de régénération.

La gamme de l’Epiq est très large, puisque les deux motorisations sont déclinées en cinq versions. La gamme fait le grand écart ; elle commence en effet à partir de 27 670 euros (version 40 City) pour finir à 43 370 euros (version 55 Sportline), ce à quoi il est possible de retrancher les primes liées à l’écoscore.