Essai Skoda Fabia 130 : la sportive du quotidien

Alors que les citadines sportives thermiques sont en voie de disparition, Skoda lance la Fabia 130. Avec un moteur de 177 ch et un châssis retravaillé, la citadine s’offre une nouvelle personnalité.

La Skoda Fabia 130 est l'une des dernières petites sportives 100 % thermique du marché. ©Skoda

Les petites sportives appartiennent maintenant au passé. En effet, avec l'électrification, les Renault Clio RS, Ford Fiesta ST ou VW Polo GTI ont disparu des catalogues.

Alors, pendant que certains essayent de relancer ces blasons en 100 % électrique, comme Peugeot avec l'e‑208 GTI ou Volkswagen avec l'ID. Polo GTI, d'autres n'ont pas renoncé à une citadine de caractère, thermique. C'est le choix de Skoda qui lance une série spéciale, mais non limitée, baptisée Fabia 130.

Dévoilé en octobre 2025, ce modèle célèbre à la fois les 130 ans de Skoda, rend hommage à la 130 RS victorieuse de sa catégorie au Monte-Carlo 1977 et indique la puissance de la mécanique : 130 kW (177 ch).

La citadine cache donc sous son capot une évolution du bloc 1.5 TSI Evo2 poussé à 177 ch mais qui a abandonné l'électrification MHEV des variantes de 150 ch.

Le couple maximum, disponible de 1 500 à 4 000 tr/min, est limité à 250 Nm à cause de la capacité d'absorption de la boîte DSG7. De quoi offrir de belles performances avec un 0 à 100 km/h abattu en 7,4 s ou encore afficher une vitesse de pointe de 228 km/h.

Une belle synthèse

Mais finalement, le meilleur terrain de jeu de cette Fabia reste les petites routes sinueuses à souhait. Durant notre prise en main, sur les routes du Monte-Carlo justement, entre Antraigues et Le Moulinon, la tchèque a montré l'étendue de son talent. La mécanique est pleine et la boîte DSG7, commandée avec des palettes au volant, fait encore des merveilles.

Un groupe motopropulseur qui profite d'un poids contenu (1 271/1 341 kg) et d'un châssis revu mais qui ne tombe pas dans la caricature d'une raideur excessive.

En plus de suspensions abaissées de 15 mm (une option disponible sur la finition Monte Carlo de la Fabia), les ingénieurs lui ont offert des amortisseurs spécifiques, capables d'un bon maintien quand le rythme s'accélère et de préserver le confort sur le chemin de l'école, même avec une monte pneumatique en 18 pouces. Cette Fabia vitaminée reste parfaitement utilisable au quotidien.

Elle offre une belle synthèse. En plus de ses performances, elle demeure accueillante et logeable. À l'extérieur, quelques touches viennent souligner sa personnalité avec des montants et un toit noirs ou encore des badges 130 et une double sortie d'échappement.

Déjà 300 commandes

Même si le constructeur dit clairement qu'il ne s'agit pas d'une RS, le label réservé aux sportives, cette Fabia 130 est de toute évidence une offre rare et atypique sur le marché.

Elle réussit à donner du plaisir au volant tout en restant relativement accessible. Elle demande tout de même 34 350 euros. En valeur absolue, ce n'est pas donné pour une Fabia. Mais la marque la propose à un loyer de 329 euros par mois (37 mois ; 30 000 km), sans apport.

De plus, son malus est acceptable avec environ 700 euros grâce à une consommation mixte WLTP annoncée à 5,6 l.

Le succès semble d'ores et déjà au rendez‑vous. En effet, après quelques semaines dans le réseau seulement, la petite tchèque a enregistré 300 commandes sur les 500 de l'allocation qu'a pu avoir Skoda France. Gageons que les dirigeants hexagonaux de la marque vont essayer d'en obtenir davantage.