Skoda France vers un nouveau record grâce aux flottes et à l’Epiq

L’exercice 2026 devrait se conclure aux alentours de 55 000 livraisons pour Skoda en France, un nouveau record. La marque tchèque surfe sur le succès de l’Elroq et de l’Enyaq dans les flottes, mais aussi sur le démarrage en trombe de l’Epiq chez les particuliers.

Julien Bessière, directeur de Skoda France, revient sur la performance en BtoB et sur le bon démarrage de l'Epiq. ©Skoda

Skoda file vers un nouveau record en France. La marque tchèque devrait, selon son directeur Julien Bessière, atteindre les 55 000 livraisons en 2026, soit une progression approchant les 10 % par rapport à l’an passé. À fin septembre, le compteur s’élève déjà à 39 345 immatriculations et +9,3 %. En termes de part de marché, Skoda devrait se situer à 3,3 % environ, contre 3,1 % en 2025. "Nous nous inscrivons depuis plusieurs années dans une logique de croissance maîtrisée. Le plus important pour Skoda est de continuer à progresser en le faisant sur les canaux sains, à savoir les particuliers et bien sûr les ventes à sociétés", souligne Julien Bessière.

5e place en BtoB

Skoda fait un peu figure d’exception parmi les marques européennes, avec une croissance soutenue que rien ne semble vouloir enrayer. En 2026, la dynamique vient surtout des canaux BtoB. À fin septembre, 19 433 immatriculations ont été recensées par AAA Data, soit une envolée de 32,2 % sur un marché des flottes (LLD, sociétés et administrations) en baisse de 2,3 %. Skoda est désormais sur les talons de Volkswagen (21 619 livraisons, -3 %) et de Citroën (21 358 livraisons, +18,8 %). La marque tchèque a également dépassé Toyota se hisse désormais au 5e rang du marché BtoB.

"Avec l’Elroq, je crois que nous avons le produit parfait en termes de mensurations, d’équipements et de prix, estime le directeur de Skoda France. Il coche toutes les cases pour entrer dans les car policies des grands groupes. Cette bascule du marché BtoB vers le tout électrique a également redonné un nouveau souffle à l’Enyaq. Ces deux modèles nous permettent de réaliser une performance incroyable dans les flottes. Et puis, nous continuons à avoir beaucoup de succès sur nos modèles traditionnels, comme l’Octavia".

Bien qu’il ne soit pas écoscoré, à la différence de l’Elroq et de l’Enyaq, le nouveau Peaq, un SUV électrique sept places à 640 km d’autonomie, devrait lui contribuer à renforcer la position de Skoda en BtoB. "Le Peaq, affirme Julien Bessière, commence déjà à être référencé dans certaines car policies, car l’offre n’est pas pléthorique sur les véhicules électriques sept places. Nous avons également une vraie carte à jouer avec ce modèle dans les plus petites et moyennes entreprises."

Fort démarrage de l'Epiq chez les particuliers

L’année est en revanche plus compliquée sur le canal des particuliers. À fin septembre, Skoda décroche de 14,6 %, à 11 937 unités. Ce canal est pourtant en progression de 13,6 % toutes marques confondues. "C’est une donnée en trompe-l'œil", plaide le directeur, qui assure avoir pris beaucoup de commandes qui ne sont pas encore livrées. "Par exemple, avec l’Epiq, le dernier-né de notre gamme, plus de 85 % des commandes enregistrées proviennent des particuliers. Nous avions un trou dans la raquette sur le segment B électrique, qui est aujourd'hui celui où il y a le plus d'appétence des ménages. Cela devrait rapidement se traduire dans nos immatriculations", souligne Julien Bessière. Difficile d’en savoir plus en termes de chiffres sur le réel démarrage de l’Epiq qui, rappelons-le, est arrivée trop tardivement sur le marché pour être éligible à l’édition 2026 du leasing social.

Sur les électriques ensuite, les livraisons bondissent de plus de 107 % en 2026 et représentent 41,6 % du mix de Skoda. L’un des plus élevés du marché français. "Nous sommes clairement sur une demande en électrique qui dépasse nos prévisions, admet le patron de Skoda. La conséquence directe est l’allongement des délais. Nous travaillons d'arrache-pied avec nos usines pour augmenter le sourcing en composants pour les contenir au mieux". Il en profite pour rappeler que la gamme Skoda, ce sont aussi des produits thermiques et hybrides qui, pour le coup, ne souffrent pas de délais rallongés. L’actualité ici est l’arrivée de deux motorisations full hybrid de 136 et 170 ch sur l’Octavia.

Un réseau rentable en 2026

Cette dynamique commerciale n’est évidemment pas pour déplaire au réseau de distribution de la marque. Un réseau qui devrait être rentable en 2026, même si un doute plane sur le fait qu’il le soit autant qu’en 2025. Selon Julien Bessière : "Les marges se tiennent bien sur nos produits en dépit de perturbations de marché que tout le monde connaît. Nous souffrons comme tout le monde des difficultés actuelles qui frappent le marché de l’occasion et nous mettons en place des plans d’action pour soutenir notre réseau". Les distributeurs tiennent aussi le choc grâce à l’activité après-vente, Skoda disposant d’un parc roulant désormais très fourni dans l’Hexagone.