Stimcar recrute Rosalie Candusso pour son marketing

Publié le 26 novembre 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ < 1 min de lecture

La société qui propose des solutions de reconditionnement de voitures d'occasion compte renforcer sa visibilité en accueillant dans ses rangs une responsable marketing et communication. Rosalie Candusso va faire profiter Stimcar de ses vingt années d'expérience, notamment dans le commerce en ligne.

Rosalie Candusso rejoint Stimcar en tant que responsable marketing et communication. ©DR

Stimcar s'enrichit d'une nouvelle recrue. La société nantaise, qui propose des prestations de reconditionnement de voitures d'occasion et, depuis peu, un service de réparation automobile, vient de recruter une responsable marketing et communication en la personne de Rosalie Candusso. Yann et Jean-François Brazeau, les fondateurs, ont fait le choix de l'expérience. La nouvelle venue chez Stimcar fait valoir une carrière de deux décennies dans le registre du marketing et du commerce en ligne. Rosalie Candusso se présente elle-même comme une spécialiste en stratégie omnicanale. Surtout, Stimcar s'offre le regard d'une personne extérieure à l'automobile et à ses codes. Rosalie Candusso pourra donc faire valoir ses idées pour dépoussiérer l'approche marketing d'une entreprise en pleine redéfinition. Stimcar veut construire un réseau de garages de proximité, à l'image de celui de Poitiers (86). Stimcar se développe dans l'après-vente et le commerce VO Avec ces différentes structures, BtoB et BtoC, Stimcar couvre, à ce jour, douze villes de l'Hexagone. L'enjeu de la société de reconditionnement des véhicules d'occasion est désormais de se faire connaître du grand public.

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