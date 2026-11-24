Tribune - Face à la chute des valeurs résiduelles, les engagements de reprise pèsent sur la trésorerie des distributeurs. Pour Gaëtan Di Martino, avocat et fondateur de Jurisglobal, le droit offre aux concessionnaires des leviers encore peu exploités : selon la qualification retenue pour le buy-back et selon la manière dont ont été fixées les valeurs de reprise, ces engagements peuvent être contestés, renégociés, voire résiliés en procédure collective.

Pour Gaëtan Di Martino, avocat fondateur de Jurisglobal, la question des valeurs résiduelles est aussi juridique qu'économique. ©Jurisglobal

Les engagements de reprise, communément appelés "buy-back", sont-ils devenus une menace pour l’équilibre financier des distributeurs automobiles ? Et surtout, quelles solutions juridiques s’offrent aux concessionnaires confrontés à des obligations de reprise devenues économiquement insoutenables ? L’actualité récente invite à se poser sérieusement ces questions.

Dans un article du 21 octobre 2026, Le Journal de l’Automobile alertait sur les conséquences de la chute des valeurs résiduelles pour la trésorerie des distributeurs. Le mécanisme est connu : lors de la commercialisation d’un véhicule neuf financé en location, le concessionnaire s’engage à le reprendre, plusieurs années plus tard, à un prix déterminé à l’avance. Or, dans certains cas, ce prix se révèle très supérieur à la valeur réelle du véhicule lors de sa restitution. La différence, parfois considérable, pèse alors sur les comptes et la trésorerie du distributeur.

L’ouverture, le 9 novembre 2026, de procédures de redressement judiciaire concernant la holding Hermitage France et quinze sociétés de distribution Stellantis du groupe Grand Est Automobiles a donné à cette problématique une dimension nouvelle. Dans son communiqué, le groupe évoque notamment "la contraction du marché automobile et les pertes structurelles liées aux engagements de reprise des véhicules d’occasion". Ce constat dépasse désormais la seule question économique. Il conduit à s’interroger sur la répartition juridique du risque entre le constructeur, son organisme de financement et le concessionnaire.

Trois questions méritent, à ce stade, une attention particulière.

Quelle est la véritable nature juridique d’un engagement de buy-back ?

La question peut paraître théorique. Elle est pourtant fondamentale. Lorsqu’un concessionnaire s’engage, aujourd’hui, à racheter dans trois ou quatre ans un véhicule à un prix déterminé, quelle est exactement la nature de cet engagement ? Une première analyse consiste à considérer qu’il s’agit d’une vente déjà convenue entre les parties, dont l’exécution est simplement différée jusqu’à la restitution du véhicule. Mais une autre qualification est possible, et pourrait se révéler particulièrement importante pour les concessionnaires : celle de la promesse unilatérale d’achat.

Dans cette seconde hypothèse, le concessionnaire promet d’acquérir le véhicule à un prix convenu, tandis que l’organisme de financement, propriétaire du véhicule, conserve la faculté d’imposer ou non cette vente. Autrement dit, le concessionnaire est engagé, mais le financeur dispose encore d’un choix. Cette qualification peut notamment être soutenue lorsque les contrats prévoient expressément que l’organisme financier peut renoncer au bénéfice de l’engagement de reprise. Elle n’est cependant pas automatique. Tout dépend de la rédaction des contrats, des obligations respectives des parties et des conditions dans lesquelles la reprise devient définitive.

Cette distinction juridique est essentielle, car elle peut déterminer le sort des engagements de reprise en cas de procédure collective.

En dehors de toute procédure collective, les concessionnaires disposent-ils de moyens pour contester ces engagements ?

La réponse mérite d’être examinée au cas par cas. Plusieurs fondements juridiques peuvent être envisagés pour remettre en cause les engagements de buy-back et la façon dont ils ont été contractés, notamment le déséquilibre significatif dans les relations commerciales. Mais aucun de ces fondements ne peut être invoqué utilement sans une analyse précise des conditions dans lesquelles les engagements ont été souscrits.

Une question paraît centrale : qui fixe réellement les valeurs résiduelles ?

Le concessionnaire détermine-t-il librement le prix auquel il accepte de reprendre le véhicule plusieurs années plus tard ? Ou cette valeur lui est-elle, en pratique, imposée par le constructeur ou sa captive financière dans le cadre des campagnes commerciales et des offres de financement ?

Le distributeur peut-il refuser une valeur résiduelle qu’il estime excessive sans compromettre sa compétitivité, ses objectifs de vente ou ses relations commerciales avec la marque ?

Ces questions sont déterminantes pour apprécier l’existence éventuelle d’un déséquilibre contractuel ou d’une pratique abusive. Il faudrait également pouvoir démontrer l’ampleur des pertes, en comparant, véhicule par véhicule, les prix de reprise garantis et les valeurs réelles de marché.

Enfin, les aides qui auraient déjà été accordées par certains constructeurs pour compenser les pertes sur les buy-back mériteraient d’être analysées. Sans constituer nécessairement une reconnaissance de responsabilité, elles pourraient contribuer à établir la connaissance de l’ampleur du phénomène.

La responsabilité éventuelle des constructeurs ou de leurs organismes financiers dépendra donc largement des conditions concrètes de fixation des valeurs résiduelles et de la réalité des marges de négociation laissées aux distributeurs. Ce travail pourrait également servir de fondement à une démarche de négociation avant même l’ouverture d’une procédure collective.

Que deviennent les engagements de buy-back en cas de redressement judiciaire du concessionnaire ?

C’est probablement la question la plus intéressante au regard de l’actualité. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’ouverture d’un redressement judiciaire n’entraîne ni l’annulation automatique des engagements de reprise ni nécessairement l’obligation de tous les exécuter.

Le droit des entreprises en difficulté prévoit un régime particulier pour les contrats en cours, notamment à l’article L. 622-13 du Code de commerce. Ce régime permet, sous certaines conditions, à l’administrateur judiciaire de demander au juge-commissaire la résiliation de contrats dont la poursuite compromettrait la sauvegarde de l’entreprise. Or, si un engagement de buy-back est qualifié de promesse unilatérale d’achat et que l’organisme de financement n’a pas encore levé son option, il pourrait précisément constituer un contrat en cours.

Une décision récente présente, à cet égard, un intérêt particulier. Dans un arrêt du 29 octobre 2026 (CA Lyon, 3e chambre A, RG n° 26/02146), la cour d’appel de Lyon a confirmé qu’une promesse unilatérale d’achat dont l’option n’a pas été levée à l’ouverture d’une procédure collective peut être qualifiée de contrat en cours. La cour admet également que la saisine du juge-commissaire en vue de sa résiliation peut faire obstacle à une levée d’option intervenue postérieurement, dans l’attente de la décision du juge.

Il faut néanmoins être précis : dans cette affaire, la résiliation a finalement été refusée, faute de démonstration suffisante de sa nécessité pour la sauvegarde de l’entreprise. Cette jurisprudence ouvre donc une piste sérieuse, mais ne constitue pas une garantie de résultat. Appliqué aux engagements de buy-back, le raisonnement pourrait avoir des conséquences considérables.

Si la résiliation est régulièrement prononcée avant la formation définitive de la vente, le concessionnaire pourrait être libéré de son obligation de reprendre le véhicule au prix initialement garanti. L’organisme de financement conserverait alors le véhicule, qu’il pourrait commercialiser directement. Certes, cette résiliation pourrait lui ouvrir droit à des dommages-intérêts. Mais ceux-ci devraient être déclarés au passif de la procédure collective. Leur paiement serait alors soumis aux règles de cette procédure, et pourrait notamment être échelonné sur plusieurs années dans le cadre d’un plan de redressement. Surtout, le montant de cette éventuelle indemnisation pourrait lui-même être discuté.

En effet, quel serait exactement le préjudice subi par un organisme de financement qui conserve la propriété du véhicule et dispose de la possibilité de le revendre ? Il pourrait naturellement soutenir que la résiliation le prive du bénéfice d’un prix contractuellement garanti, supérieur à la valeur de marché. Mais encore faudrait-il déterminer et justifier précisément le préjudice indemnisable, en tenant compte de la valeur du véhicule conservé, de son prix de revente et des éventuelles compensations déjà obtenues. Il faudrait également examiner les conditions dans lesquelles l’engagement initial avait été consenti, notamment si la valeur de reprise avait été imposée dans des circonstances susceptibles de caractériser une pratique abusive.

Il ne s’agit donc pas de prétendre que toute résiliation ferait disparaître l’intégralité du risque financier. Mais elle pourrait permettre d’éviter l’acquisition obligatoire de véhicules à des prix devenus manifestement excessifs et de soumettre les conséquences indemnitaires au traitement collectif du passif. Pour des distributeurs confrontés à des volumes importants de reprises, l’enjeu de trésorerie pourrait être majeur.

Des solutions à explorer

Les difficultés liées aux buy-back ne doivent pas nécessairement être considérées comme une fatalité. Elles appellent d’abord un travail de transparence : identification des engagements, détermination des pertes prévisionnelles, analyse des conditions de fixation des valeurs résiduelles et inventaire des éventuelles aides déjà accordées. Ces éléments peuvent permettre d’engager, en amont, des discussions avec les constructeurs et leurs organismes financiers afin de rechercher une répartition plus équilibrée des pertes. Lorsque les difficultés deviennent plus graves, le droit des entreprises en difficulté offre également des outils dont la portée mérite d’être étudiée.

La qualification juridique des engagements de reprise pourrait ainsi jouer un rôle déterminant dans la préservation de la trésorerie et la poursuite de l’activité des concessionnaires. Il serait toutefois prématuré d’en déduire une solution générale applicable à tous les buy-back. La rédaction des contrats, la date de formation des ventes, les conditions économiques et les circonstances propres à chaque distributeur devront faire l’objet d’un examen approfondi.

À ce stade, une conviction se dessine néanmoins : la question des valeurs résiduelles n’est pas seulement économique. Elle est aussi juridique. Et le droit pourrait offrir aux distributeurs des moyens d’action encore insuffisamment explorés.