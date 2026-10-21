Valeurs résiduelles : la menace sur la trésorerie des distributeurs automobiles

Outre-Rhin, l’annonce a fait l’effet d’une bombe dans la distribution automobile. Le 2 septembre 2026, Autohaus König, l’un des principaux distributeurs Renault en Allemagne, annonçait l’ouverture d’une procédure provisoire d’insolvabilité. Ses quelque 82 sites et 1 200 salariés attendent toujours une solution : restructuration, arrivée de nouveaux investisseurs ou cession. Le cas allemand ne peut pas être directement transposé à la France. Ses difficultés ne se résument pas non plus à la chute des valeurs résiduelles. Mais il met en lumière une réalité commune aux deux marchés : lorsqu’un distributeur de cette taille vacille, les constructeurs et leur captive ne peuvent pas rester les bras croisés. Renault et Stellantis avaient cherché une solution avant l’ouverture de la procédure. Ils participent désormais, avec leur filiale financière et l’administrateur provisoire, aux discussions sur la poursuite de l’activité.

Les engagements de reprise plombent les comptes

En France, aucune défaillance d’une ampleur comparable n’a récemment éclaté au grand jour, même si la reprise du Groupe Grand Est Automobile par Hess Automobiles peut s'y apparenter. Mais le secteur garde en mémoire les disparitions et les ventes par appartement des groupes Schuller ou Métin, il y a quelques années. La tension monte pourtant sur le terrain. Certes, depuis le début de l’année, les liquidations judiciaires se comptent sur les doigts d’une main : le groupe Cavallari, en mai dernier, Sud Loire Automobiles, en plein cœur de l’été 2026. Le groupe Pujol, placé en redressement judiciaire, travaille de son côté à un plan de sauvetage. Trois entreprises sont sorties de l’ombre. Combien d’autres souffrent encore en silence ? Les sociétés de financement reconnaissent que les groupes placés sous mandat ad hoc sont assez nombreux. Cette procédure amiable reste, par définition, confidentielle.

Le recul persistant du marché automobile français est souvent présenté comme le déclencheur de cette crise. Le redressement des carnets de commandes, en hausse de 8,8 % depuis le début de l’année sur une base très faible, pourrait redonner un peu d’air aux dirigeants. Mais cela ne constitue pas le point le plus critique. Le danger vient surtout des pertes liées à des engagements de reprise devenus trop élevés. D’ailleurs, le retour de bâton commence déjà à apparaître dans les comptes. Ce mécanisme a certes soutenu les ventes et accéléré leur électrification en réduisant les mensualités proposées aux clients. Mais il n’a pas supprimé le risque financier. Il l’a simplement repoussé jusqu’au retour de la voiture. "Il ne s’agit pas, à l’origine, d’une mauvaise opération réalisée sur un véhicule d’occasion. La perte a été créée lors de la vente du véhicule neuf, au moment où l’engagement de reprise a été fixé", insiste le dirigeant d’un groupe de distribution.

Du risque comptable à la panne de trésorerie

Selon plusieurs professionnels interrogés, les réseaux ont eu peu de marge pour s’écarter des valeurs préconisées par le constructeur et sa captive de financement. Promotions, aides commerciales ou taux bonifiés ont parfois été conditionnés au respect d’un niveau de loyer, lui-même rendu possible par une valeur résiduelle élevée. En corrigeant cette valeur, le distributeur risquait de sortir du dispositif et de ne plus pouvoir proposer l’offre mise en avant par la marque. Les groupes les plus prudents ont pourtant commencé à refaire leurs propres calculs. "Lorsqu’une offre repose sur une valeur résiduelle supérieure de 1 000 euros à notre prévision de marché, nous considérons immédiatement ces 1 000 euros comme une perte sur le véhicule neuf", explique un important distributeur multimarque. Cette méthode permet de regarder la vente en face. Elle réduit immédiatement la rentabilité du véhicule neuf, mais évite de découvrir la moins-value trois ou quatre ans plus tard. Tous les opérateurs n’ont cependant pas les moyens de provisionner plusieurs millions d’euros. Certains connaissent parfaitement leur exposition, mais repoussent sa comptabilisation faute de pouvoir l’absorber.

Le problème ne se limite donc pas à une baisse du résultat. Il devient beaucoup plus dangereux lorsque les retours de véhicules se concentrent et creusent brutalement les besoins de trésorerie. Le distributeur doit financer la reprise, absorber l’écart avec la valeur de marché, remettre la voiture en état, puis porter son coût jusqu’à sa revente. Si les prix baissent ou si les délais de rotation s’allongent, l’addition continue de grimper. Dans le même temps, les véhicules neufs fortement soutenus par les constructeurs peuvent afficher des loyers proches de ceux des occasions récentes, ce qui complique encore leur revente. "Le problème le plus grave ne sera pas seulement le montant des pertes, mais la crise de liquidité qu’elles peuvent provoquer", prévient un dirigeant de groupe. Plusieurs interlocuteurs redoutent un pic de tension en 2027, lorsque reviendront en nombre des véhicules mis à la route avec des valeurs résiduelles aujourd’hui jugées trop optimistes, notamment lors de la première édition du leasing social.

La facture pourrait frôler le milliard d’euros à l’échelle du marché français

Impossible, toutefois, de mesurer publiquement l’ampleur exacte du risque. Les contrats, les méthodes de provisionnement et le partage des engagements diffèrent selon les marques, les captives et les distributeurs. Un grand opérateur interrogé dit néanmoins avoir anticipé plusieurs dizaines de millions d’euros de pertes sur son propre portefeuille. À ses yeux, la facture pourrait frôler le milliard d’euros à l’échelle du marché français. Il ne s’agit pas d’une estimation consolidée, mais ce montant donne la mesure de l’inquiétude.

Un risque qui revient comme un boomerang

Jusqu’à présent, la signature de l’engagement de reprise pouvait donner aux financeurs le sentiment d’avoir transféré le risque de valeur résiduelle au distributeur. Mais ce bouclier ne tient que tant que celui-ci reste solvable. "Pendant des années, nous avons considéré que nous n’étions pas exposés puisque le risque lié aux valeurs résiduelles était porté par les concessionnaires. Mais si l’un d’entre eux devient défaillant, ce risque revient chez nous", reconnaît un dirigeant d’une société de financement automobile. Ce retour du risque explique pourquoi les captives surveillent désormais de très près l’exposition de leurs partenaires. Elles connaissent le volume des engagements, le calendrier des retours et l’écart entre les valeurs contractuelles et les prix du marché. Plusieurs auraient intégré ce nouveau danger dans leurs analyses et constitué des provisions spécifiques. La prudence gagne aussi les banques généralistes.

Les établissements cherchent d’abord à protéger leurs encours et hésitent davantage à financer de nouvelles acquisitions, voire certains investissements. Ce resserrement du crédit peut accélérer les difficultés : un groupe encore rentable peut se retrouver dans l’impossibilité d’investir, tandis qu’un acteur fragilisé dispose de moins de solutions pour passer le cap.

Les grands groupes trop importants pour tomber ?

En théorie, un constructeur pourrait considérer que le distributeur est une entreprise indépendante, responsable des contrats qu’elle a signés. Dans les faits, la chute d’un partenaire important produit des effets immédiats pour la marque. "Un constructeur ne peut pas prendre le risque de voir s’effondrer un grand groupe. Sa captive subirait des impayés considérables et plusieurs marques pourraient perdre une partie de leur couverture territoriale", analyse un consultant spécialiste de la distribution automobile. Un grand distributeur ne représente pas seulement un volume d’immatriculations. Il concentre des stocks, des commandes en cours, des créances, des ateliers, des salariés formés et des milliers de clients. Il assure aussi l’entretien, les garanties et les campagnes de rappel. Sa disparition peut désorganiser plusieurs marques sur un territoire entier et contraindre le constructeur à reconstruire rapidement une partie de son réseau.

Plus le groupe est important, plus les intérêts du constructeur, de la captive et du distributeur s’entremêlent. "Plus on est gros, plus on est accompagné", résume un professionnel du secteur. Cet accompagnement ne garantit pas que l’actionnaire sera sauvé ni que le groupe conservera tout son périmètre. Le but est d’éviter une liquidation brutale et de préserver les actifs stratégiques. Certains distributeurs sont ainsi poussés à céder des concessions pour faire rentrer de l’argent frais, réduire leur dette et desserrer l’étau sur leur trésorerie. Selon un dirigeant interrogé, ces arbitrages peuvent représenter entre 5 et 15 % du chiffre d’affaires des groupes concernés. En parallèle, les captives peuvent maintenir certaines lignes de financement, rééchelonner des échéances ou aider à trouver un repreneur.

La responsabilité des constructeurs en question

La situation serait plus facile si les concessions trouvaient rapidement preneur. Or c’est précisément ce qui a changé depuis les crises précédentes. "Il y a encore quelques années, lorsqu’une société ou quelques sites rencontraient des difficultés, il n’était pas compliqué de trouver un repreneur. Aujourd’hui, presque personne ne veut engager une opération de croissance externe susceptible de fragiliser son propre groupe", constate un financeur. Après une décennie de consolidation, les distributeurs protègent leur trésorerie et surveillent leurs propres engagements de reprise. Les banques sont devenues plus prudentes et les affaires mises en vente peuvent exiger d’importants financements. Même à bas prix, elles n’attirent plus les candidats comme autrefois. La rareté des acquéreurs accroît encore l’exposition des constructeurs. Faute de pouvoir transférer rapidement un panneau à un opérateur voisin, ils doivent accompagner plus longtemps l’entreprise en difficulté, accepter son démantèlement progressif ou perdre une partie de leur maillage commercial.

La question commence à circuler dans les réseaux. Certains distributeurs se demandent s’ils pourraient contester des engagements de reprise qu’ils estiment avoir acceptés sous une forte pression commerciale. "Si un groupe décidait un jour d’assigner un constructeur en apportant l’ensemble des documents, la procédure serait particulièrement sensible", estime un dirigeant de la distribution. Impossible, toutefois, d’en tirer une conclusion générale. Les distributeurs ont signé les contrats et le partage du risque varie selon les montages. Surtout, attaquer le constructeur reviendrait à ouvrir un conflit avec le partenaire dont dépend la poursuite de l’activité. Un financeur interrogé se montre d’ailleurs beaucoup plus réservé sur les chances de succès d’une telle action et dit n’avoir connaissance d’aucune procédure menée à son terme.

Restructurer coûte moins cher que liquider

À ce stade, la menace judiciaire apparaît donc davantage comme un levier de négociation que comme une responsabilité établie. Mais l’ouverture d’une procédure collective pourrait conduire le tribunal, l’administrateur et les créanciers à examiner de près les conditions dans lesquelles les engagements ont été souscrits. Constructeurs et captives ont tout intérêt à éviter que ce débat ne s’ouvre lorsque le distributeur n’a déjà plus rien à perdre. Mais lorsqu’une politique commerciale a soutenu les ventes de véhicules neufs grâce à des loyers calculés sur des valeurs de reprise très élevées, le risque ne peut plus être considéré comme le seul problème du concessionnaire. La marque a profité de l’immatriculation, la captive a financé le contrat et le distributeur a signé l’engagement. Si ce dernier tombe, les deux autres récupèrent une partie de la facture.