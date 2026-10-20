Le groupe Hess se porte acquéreur de Grand Est Automobiles

Coup de tonnerre en Alsace ! Le groupe Hess s'apprête à racheter l'intégralité du groupe Grand Est Automobiles, selon une information publiée le 20 octobre 2026 par l'Autorité de la concurrence, qui étudie le dossier pour donner son aval.

Présidé par Franck Viallet, Grand Est Automobiles opère dans les départements du Bas-Rhin (67) et du Haut-Rhin (68). Le groupe de distribution travaille pour deux constructeurs, Stellantis et Volkswagen, au sein de 48 concessions.

En 2025, Grand Est Automobiles a rapporté un total de 12 835 immatriculations, en retrait de 11 %. De même, son activité véhicules d'occasion a flanché de 11,5 %, à 10 445 unités tous canaux confondus. Le chiffre d'affaires n'avait alors baissé "que" de 2,3 %, à 645 millions d'euros.

Hess rejoindrait Volkswagen

Positionné au 32e rang du classement du Top 100 en 2025, le groupe Grand Est Automobiles va venir renforcer les positions du 13e opérateur national. Pour mémoire, le groupe Hess qui s'étend sur une géographie régionale plus large a immatriculé 28 000 VN et revendu autant de VO en 2025. Dans la région Grand Est, il est en effet présent dans tous les départements excepté dans l'Aube (10) et les Vosges (80). Pour rappel, en Alsace, il représente notammant Renault, BMW, Hyundai ou les marques ex-FCA.

D'un point de vue stratégique, le groupe Hess consolide sa relation avec Stellantis, dont il distribuait déjà aussi Peugeot et Opel, aux côtés des marques italiennes du constructeur. Surtout, la famille Hess entre au service de Volkswagen, un univers qui lui était tout à fait inconnu jusqu'à présent. Enfin, ce rachat permettra probablement au distributeur d'intégrer, en l'état actuel de ces volumes additionnés, le Top 5 des distributeurs en France.