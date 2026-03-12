Distributeur Fiat et Suzuki à Agen, le groupe Pujol est en redressement judiciaire

Les six entreprises du groupe Alliance Pujol 47, distributeur automobile implanté dans le Lot-et-Garonne, ont été placées en redressement judiciaire début mars 2026 par le tribunal de commerce d’Agen (47). Cette décision ouvre une période d’observation destinée à analyser la situation financière de l’entreprise et à rechercher d’éventuelles solutions de continuation ou de reprise.

Basé dans l’agglomération agenaise, avec Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Volvo, et à Villeneuve-sur-Lot avec Suzuki, le groupe familial qui a été créé en 1993 emploie 68 salariés. En 2022, dernier chiffre connu, il avait réalisé un chiffre d’affaires de 39 millions d’euros, mais depuis, le périmètre de ses activités a fortement évolué.

Dans la distribution automobile, il a en effet cédé en 2023 ses affaires Fiat de Marmande (47) au groupe Cazes, notamment distributeur Citroën à Bergerac (24), tandis que la distribution de Volkswagen et de Skoda a été reprise par le groupe Faurie en 2024.

Diversification dans la mobilité et le véhicule de loisirs

Au fil des années, le groupe a également cherché à diversifier ses activités au-delà de la distribution automobile classique. Il s’est notamment positionné sur le marché du véhicule de loisirs, avec une activité de location. Il distribue les marques Rapido, Campérêve et Hobby, notamment à Agen, Bordeaux (33), Bergerac et Toulouse (31).

Le groupe Pujol intègre également la location courte durée (agence Sixt) ainsi que le transport de marchandises, la vente de matériel de transport ou la gestion de flotte.

En janvier dernier, le groupe Cavallari a lui aussi été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nice (06). La période d'observation est de six mois, jusqu'à début juillet 2026. Quelques mois auparavant, le groupe 1807 Mobility Group avait connu le même sort. En avril 2025, le tribunal de commerce d’Avignon (84) avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, qui s’est finalement conclue en janvier 2026 par la disparition du groupe.