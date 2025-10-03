À Agen, le groupe Faurie investit pour Volkswagen

Publié le 3 octobre 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Le groupe présidé par Marc Faurie dévoile dans le Lot-et-Garonne un nouveau pôle multimarque regroupant Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra et VW Utilitaires. Cette concession est installée dans le plus important secteur automobile du département.

Avec sa nouvelle concession à Agen (47), le groupe Faurie compte commercialiser plus de 1 300 VN d'ici fin 2027. ©groupe Faurie

Le groupe Faurie s'apprête à inaugurer son nouveau pôle multimarque à Agen (47). Avec l’ambition de consolider la performance commerciale du distributeur, cette implantation regroupe six enseignes du groupe Volkswagen : Audi, Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Skoda, Seat et Cupra. Situé à Boé, commune qui rassemble une très grande partie de la distribution automobile locale, ce pôle vise à améliorer le service client et à créer des synergies, notamment en après-vente et sur le véhicule d'occasion. Les objectifs affichés sont clairs : à deux ans, le site vise la commercialisation, en neuf, de 650 Volkswagen, 250 Audi, 180 Skoda, 120 Cupra, 80 Seat et 100 véhicules utilitaires, soit un total de 1 380 véhicules. À cela s’ajoutent environ 1 000 véhicules d’occasion, pour un volume global qui devrait générer un chiffre d’affaires estimé à 60 millions d’euros. Faurie accueille Seat et Cupra dans sa nouvelle concession VW de Dax Pour accompagner cette montée en puissance, le site mobilise 49 collaborateurs, dont 40 dédiés directement à l’accueil, la vente et l’après-vente. "Cette organisation illustre la volonté du groupe de renforcer la proximité avec ses clients tout en optimisant la performance opérationnelle", indique le distributeur. Des panneaux solaires Le projet intègre également une dimension énergétique et environnementale, en cohérence avec la stratégie RSE du groupe. Dans le détail, l'immobilier est mis en conformité à la réglementation RE2020. Le bâtiment est doté d'une toiture équipée à 30 % de panneaux photovoltaïques, dont l'objectif est de couvrir 50 % des besoins, d'un éclairage 100 % LED et du pilotage technique centralisé pour réduire la consommation. En parallèle, sept bornes de recharge électrique complètent l’offre, répondant à la montée en puissance des motorisations électrifiées. Le groupe Faurie se positionne à la 26e place du classement des 100 premiers groupes de distribution établi par Le Journal de l'Automobile. En 2024, il a réalisé un chiffre d'affaires de 873 millions d'euros et a commercialisé 16 137 véhicules neufs et 14 342 voitures d'occasion.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet