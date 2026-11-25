Avec onze distributeurs français parmi les 50 premiers européens, l'Hexagone bénéficie d’une représentation considérable dans le classement de l’ICDP. Mais le bilan 2025 marque toutefois un recul de ces acteurs. Dix d’entre eux chutent dans la hiérarchie et aucun opérateur tricolore ne franchit encore le top 10.

Avec son enseigne Cosmobilis, le groupe BYmyCAR reste le premier distributeur français. Il est également présent en Europe (photo de la concession BMW de Madrid). ©BYmyCAR

En l’espace de quelques années, la France est devenue l’une des places fortes de la distribution automobile européenne. La multiplication des opérations de croissance externe a permis à de nombreux investisseurs tricolores de changer de dimension, certains ayant même franchi les frontières de l’Hexagone pour poursuivre leur développement. Avec onze représentants parmi les 50 plus grands distributeurs européens, soit 22 % des effectifs, la France est aujourd’hui le pays le mieux représenté dans le classement de l’ICDP, devant l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Mais cette prédominance numérique contraste avec le poids économique de ces acteurs à l’échelle continentale. Aucun ne figure parmi les dix premiers et, plus préoccupant encore, dix d’entre eux ont perdu des places dans la hiérarchie européenne en 2025. Cette contre-performance est la conséquence directe de la baisse des immatriculations en France qui ont reculé de 5 % l'année dernière.

Cosmobilis n°1 en France

Si Cosmobilis/BYmyCAR conserve son statut de premier distributeur français avec un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros, il a néanmoins cédé trois places pour atterrir au 18e rang. Suivent Gueudet 1880 (25e, -1 place, 2,79 milliards d'euros de chiffre d'affaires), Maurin (26e, -4 places ; 2,7 milliards d'euros de CA) et RCM (28e, -2 places ; 2,4 milliards d'euros de CA). Seul BPM Group évolue à contre-courant. Avec un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros, le groupe gagne quatre positions et intègre le top 30 européen.

Dans la seconde moitié du classement, le constat est encore plus sévère. Avec 2,12 milliards d'euros, Eden Auto (31e) recule de quatre rangs, Bernard (36e ; 1,9 milliard d'euros de CA) de cinq places, GCA (38e ; 1,8 milliard d'euros de CA) de trois positions et Car Avenue (43e ; 1,65 milliard d'euros de CA) de six. Chopard (1,76 milliard d'euros de CA) enregistre le plus fort décrochage des opérateurs français, perdant huit places pour se retrouver en 40e position.

Enfin, Car Lovers ferme la marche des représentants tricolores au 47e rang (-3 places ; 1,6 milliard d'euros de CA). Ces évolutions sont toutefois à relativiser tant les écarts de chiffre d’affaires entre les groupes sont faibles. Ainsi, moins de 600 millions d’euros séparent le 31e du 50e distributeur européen.

Onze groupes français dans le Top 50 Europe

Au total, les onze groupes français cumulent près de 24,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 1 715 points de vente sous contrat. Leurs stratégies de développement présentent néanmoins de fortes disparités, notamment en matière de diversification. Car Avenue distribue 36 marques, BPM Group 31 et Cosmobilis/BYmyCAR 28, quand RCM concentre son activité autour de six constructeurs.

Le classement de l’ICDP met en lumière un paradoxe français. Alors que l’Hexagone figure parmi les marchés européens où la concentration de la distribution est la plus avancée, ses principaux investisseurs peinent à rivaliser individuellement avec les géants du secteur. Les cinq premiers groupes français cumulent d’ailleurs un chiffre d’affaires de 13,69 milliards d’euros, bien inférieur aux 18 milliards d’euros du seul leader européen, Emil Frey, également présent avec sa filiale française. Pour rappel, Emil Frey France a réalisé un chiffre d'affaires de 4,78 milliards d'euros et a commercialisé 113 236 véhicules neufs.

Retrouvez le classement complet des distributeurs français dans le top européen en cliquant sur ce lien : classement_groupes_francais_2025_source_ICDP_CA_milliards