GPDA 2026 : Citadelle trace sa propre voie vers la décarbonation en outre-mer

Publié le 20 novembre 2026 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 3 min de lecture

Confronté aux contraintes énergétiques et logistiques de l’outre-mer, le groupe Citadelle adapte sa transition écologique aux réalités locales. Le distributeur a défini 35 actions sur dix ans pour réduire son empreinte carbone et accompagner l’évolution des mobilités. Il remporte le prix de la Stratégie RSE.

Parmi les outils de décarbonation déployés par le groupe Citadelle, l’installation de panneaux solaires sur le toit de ses concessions. ©Citadelle

Électrifier le parc automobile ne suffit pas. Encore faut-il tenir compte de la production d’électricité, bien plus carbonée qu’en métropole, ou de l’éloignement des filières de recyclage. Autant de contraintes qui ont conduit le groupe de distribution Citadelle, présidé par Cyril Comte et présent dans les cinq départements d’outre-mer, à bâtir sa propre stratégie de décarbonation. "Nous avons réellement commencé à travailler sur ce sujet en 2022, explique Julie Pizzolato, en charge de la transition durable chez Citadelle. Au fil des échanges, nous nous sommes rendu compte que la stratégie devait porter non pas sur la responsabilité individuelle de chaque collaborateur, mais sur celle de l’entreprise."

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