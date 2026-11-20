GPDA 2026 : Citadelle trace sa propre voie vers la décarbonation en outre-mer
Publié le 20 novembre 2026
■Par Christophe Bourgeois
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3 min de lecture
Confronté aux contraintes énergétiques et logistiques de l’outre-mer, le groupe Citadelle adapte sa transition écologique aux réalités locales. Le distributeur a défini 35 actions sur dix ans pour réduire son empreinte carbone et accompagner l’évolution des mobilités. Il remporte le prix de la Stratégie RSE.
Parmi les outils de décarbonation déployés par le groupe Citadelle, l’installation de panneaux solaires sur le toit de ses concessions. ©Citadelle
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