Une émission du titre du Journal des Flottes, sponsorisée par Targa Telematics.

Réussir l’électrification d’une flotte ne se résume pas à choisir des voitures électriques, écoscorées ou non. Le défi est encore plus complexe pour les véhicules utilitaires, dont les contraintes d’autonomie, de charge utile et d’exploitation imposent une analyse fine des usages. Vitesse de recharge, solutions à domicile ou en itinérance, maîtrise du TCO, chaque paramètre compte pour bâtir une stratégie pertinente. Mais la réussite de la transition repose aussi sur l’adhésion des salariés et sur une démarche en mode projet, associant toutes les directions concernées. Comment réunir les conditions d’une électrification économiquement viable et adaptée aux réalités du terrain ?

Découvrez l'émission présentée par Damien Chalon, rédacteur en chef et à laquelle prennent part des experts du secteur :