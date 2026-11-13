Priam Puca rebondit chez Autorola Group France

L'effectif de la filiale française du groupe Autorola compte un nouveau cadre. L'entreprise de remarketing des voitures d'occasion vient de recruter Priam Puca au titre de directeur du développement commercial.

Il travaillera autant pour l'entité Autorola, la plateforme de vente aux enchères des voitures d'occasion, que pour Indicata, la branche consacrée à la fourniture de données de marché automobile, dont la cotation. Priam Puca se placera sous la responsabilité de Pierre-Emmanuel Beau, le directeur général d'Autorola Group France.

Avec une carrière de vingt-quatre ans derrière lui, Priam Puca fait valoir une solide expérience dans la logistique, mais également le commerce de voitures d'occasion. Passé par des entreprises de référence comme Groupe Charles André et STVA, il a également été l'un des membres de la direction de Gemy, le groupe de distribution automobile, dont il commercialisait les prestations des centres de reconditionnement VO.

Son arrivée chez Autorola Group France intervient après une aventure entrepreneuriale. Depuis deux ans, Priam Puca comptait parmi les franchisés de Via Automobile, le réseau d'agences de vente de voitures d'occasion par intermédiation. Il avait récemment acté la fermeture de son point de vente situé à Chambly (60).