Émission spéciale VO : comment les voitures chinoises vont forcer le marché de l'occasion à se réinventer ?

Du fait de leur compétitivité tarifaire, les nouvelles marques chinoises progressent en grande partie en détournant des clients de l'offre de voitures d'occasion récentes.

Devant l'ampleur croissante du phénomène, les distributeurs de VO se trouvent perturbés dans leur activité. Comment réviser sa stratégie pour ne pas risquer de perdre la bataille ?

Ce prochain rendez-vous du Journal de l'Automobile analysera les nouveaux enjeux de la distribution VO à l'aide de plusieurs experts réunis en plateau :

Robin Paumier , directeur général d'Autobuy Espagne,

, directeur général d'Autobuy Espagne, Gilles Aubry , directeur de Nova MS,

, directeur de Nova MS, Giulio Vannelli, chargé d'études chez AAA Data.

Ils seront les invités d'une émission présentée par Gredy Raffin, chef de rubrique VO au Journal de l'Automobile, diffusée en ligne le jeudi 5 novembre 2026, à 10h30.

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