Menu
fermer
S'abonner
Distribution

Émission spéciale VO : comment les voitures chinoises vont forcer le marché de l'occasion à se réinventer ?

Publié le 3 novembre 2026

Par Gredy Raffin
< 1 min de lecture
Dans une émission du Journal de l'Automobile, diffusée en ligne le jeudi 5 novembre 2026 à 10h30, trois spécialistes du secteur vont tenter de livrer aux distributeurs VO des clés pour faire face à la compétitivité des marques chinoises.
Émission spéciale VO marques chinoises
De gauche à droite : Giulio Vannelli, chargé d'études chez AAA Data, Gilles Aubry, directeur de Nova MS, Gredy Raffin, chef de rubrique VO du Journal de l'Auto, et Robin Paumier, directeur général d'Autobuy Espagne. ©JA

Du fait de leur compétitivité tarifaire, les nouvelles marques chinoises progressent en grande partie en détournant des clients de l'offre de voitures d'occasion récentes.

 

Devant l'ampleur croissante du phénomène, les distributeurs de VO se trouvent perturbés dans leur activité. Comment réviser sa stratégie pour ne pas risquer de perdre la bataille ?

 

Cinquante marques chinoises à l'assaut de l'Europe

 

Ce prochain rendez-vous du Journal de l'Automobile analysera les nouveaux enjeux de la distribution VO à l'aide de plusieurs experts réunis en plateau :

  • Robin Paumier, directeur général d'Autobuy Espagne,
  • Gilles Aubry, directeur de Nova MS,
  • Giulio Vannelli, chargé d'études chez AAA Data.

 

Ils seront les invités d'une émission présentée par Gredy Raffin, chef de rubrique VO au Journal de l'Automobile, diffusée en ligne le jeudi 5 novembre 2026, à 10h30.

 

Pour assister à l'émission et discuter avec la communauté, n'oubliez pas de vous inscrire ici.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Les électriques d'occasion signent un record sur un marché d'octobre 2026 en berne

Les électriques d'occasion signent un record sur un marché d'octobre 2026 en berne

Yann Abrassart, Carizy : "L'heure de la voiture électrique d'occasion est arrivée"

Yann Abrassart, Carizy : "L'heure de la voiture électrique d'occasion est arrivée"

Voitures d'occasion : le diesel porte le rebond des annonces en Europe

Voitures d'occasion : le diesel porte le rebond des annonces en Europe

Agents, marchands, franchisés… Zoomcar finalise son plan de bataille pour 2027

Agents, marchands, franchisés… Zoomcar finalise son plan de bataille pour 2027

Remarketing VO : la restitution, angle mort du leasing automobile

Remarketing VO : la restitution, angle mort du leasing automobile

Leboncoin déploie sa propre IA téléphonique pour les acheteurs de voitures d'occasion

Leboncoin déploie sa propre IA téléphonique pour les acheteurs de voitures d'occasion

Laisser un commentaire

cross-circle