Cinquante marques chinoises à l'assaut de l'Europe

L'offensive des marques chinoises en Europe est bien réelle. Et les chiffres peuvent parfois faire trembler. Aujourd'hui, 50 marques chinoises sont commercialisées sur le continent. Sans compter Volvo, Lotus et Smart qui sont comptabilisées comme des marques européennes même si elles sont détenues par Geely.

Sur les sept premiers mois de l'année 2026, selon les chiffres compilés par Inovev, ces marques ont écoulé 814 399 véhicules. Mais les performances ne sont pas homogènes.

"Sur ces 50 marques, seules vingt-quatre ont écoulé plus de 1 000 voitures sur la période, onze ont écoulé plus de 10 000 voitures et deux ont écoulé plus de 200 000 voitures (BYD et MG)", explique le cabinet.

Ainsi, BYD (211 851) et MG (209 076) ont représenté 51 % du volume total des marques chinoises. Les 49 % restants étant à mettre à l'actif des 48 autres marques.

Parmi les autres marques significatives, Jaecoo et Omoda s'adjugent 9 % et 8 % des ventes à fin juillet. Viennent ensuite Leapmotor (8 %) et Chery (4 %).

Le groupe Chery totalise ainsi 196 256 unités, loin devant le groupe Geely qui affiche 58 127 unités avec ses marques Polestar, Lynk & Co, Zeekr et Geely.

Ces 50 marques affichent ainsi une part de marché (UE30) de 9,7 %. C'est en Norvège qu'elles ont la plus grosse part de marché avec 16,6 % (13 772 unités). Vient ensuite le Royaume-Uni avec 16,4 % (212 818 unités) et la Pologne avec 15,1 % (55 607 unités).

En France, toujours à fin juillet 2026, la part de marché des marques chinoises présentes est de 5,2 %, avec 51 625 unités.