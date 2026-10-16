Changan profite de son premier Mondial pour accélérer son offensive européenne
Publié le 16 octobre 2026
Une stratégie résumée par le slogan choisi pour l'événement, "Firmly Rooted, Growing Together" ("Solidement implantés, grandissons ensemble"). Car si Changan reste encore un nouvel entrant sur le marché automobile européen, "nous sommes [néanmoins] présents sur le continent depuis 25 ans, notamment à travers notre centre de design et de recherche et développement en Allemagne", précise Yin Yi, directeur général de Changan Europe, lors d'une table ronde organisée à l'occasion du salon.
Un réseau de 650 points de vente en 2027
Le constructeur affiche des objectifs ambitieux. Déjà présent dans 15 pays européens, Changan prévoit de disposer de près de 400 points de vente et de service après-vente d'ici fin 2026, avant de porter ce nombre à 650 dès 2027. Pour soutenir cette expansion, trois nouvelles filiales commerciales ont été créées cette année au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, portant leur nombre à huit sur le continent. Le groupe emploie désormais plus de 800 personnes en Europe, dont 80 % recrutées localement, et prévoit plus de 350 embauches supplémentaires au cours des trois prochaines années.
Mais le constructeur sait que la réussite de son implantation passera également par l'après-vente. Il a ainsi déployé quatre centres régionaux de distribution de pièces détachées, situés aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Espagne. Selon Changan, cette organisation garantit un taux de disponibilité des pièces supérieur à 97 %, avec des livraisons sous 24 heures dans les grandes villes et sous 72 heures sur l'ensemble du continent. Le dispositif est complété par un centre d'appels européen installé en Roumanie. À terme, le groupe prévoit également de proposer une assistance routière paneuropéenne, un programme d'entretien gratuit et différentes solutions de financement.
Pour la France, le constructeur indique une "probable commercialisation courant 2027". "Si nos produits sont bons, et ils le sont, nous saurons convaincre les investisseurs", poursuit Yin Yi qui ne veut pas voir Changan comme une marque chinoise de plus en Europe. Et pour cause.
Une production européenne dans les cartons
Car son autre grand chantier concerne l'industrialisation. Changan ne cache pas son intention de produire directement en Europe afin d'accompagner son développement commercial. Zhao Fei, directeur général du groupe, a confirmé que le constructeur menait des négociations avec plusieurs partenaires industriels. Le démarrage de la production est prévu en 2027, avec une capacité ambitieuse de 180 000 véhicules en 2028 et de 350 000 en 2030.
Si aucun site n'a encore été officialisé, plusieurs pistes ont été étudiées, notamment en Espagne selon nos confrères de La Tribuna de Automoción. Changan privilégierait une coopération avec un constructeur déjà implanté sur le continent plutôt que la création d'une usine entièrement nouvelle. "Il existe de nombreuses solutions pour produire localement en Europe, mais nous respectons la confidentialité de nos échanges avec nos partenaires et ne pouvons rien dévoiler pour le moment", indique Yin Yi. Pour rappel, Ford, qui est en surcapacité industrielle en Europe, notamment en Espagne, est déjà un partenaire de Changan.
Nevo, troisième marque de l'offensive européenne
Reste évidemment le produit. Et sur ce terrain, Changan a profité de son premier Mondial pour étoffer son portefeuille de marques. La principale nouveauté est l'arrivée de Nevo, positionnée sous Deepal en matière de prix. Son premier modèle européen sera le Q05, un SUV 100 % électrique dont la commercialisation est programmée au premier trimestre 2027. Il sera suivi du Q06, attendu en 2028. La berline A06 a également été présentée à Paris, sans calendrier de lancement précisé.
Changan élargit parallèlement son offre de motorisations. Les Deepal S05 et S07 se déclinent désormais en versions hybrides rechargeables, tandis que le CS55 Plus BlueCore HEV, un modèle hybride non rechargeable, a été dévoilé pour la première fois hors de Chine. Enfin, la marque premium Avatr a présenté en première mondiale son concept T09, un SUV destiné à illustrer ses ambitions dans le haut de gamme mais, selon Changan, elle ne sera pas disponible en Europe.
En 2025, Changan a commercialisé 2,91 millions de véhicules dans le monde, dont 637 300 hors de Chine, en progression de 18,9 %. Le constructeur ne précise toutefois pas la contribution du marché européen à ces résultats. Pour rappel, Changan est également partenaire de Mazda. Les modèles électriques du constructeur japonais, les 6e et CX-6e commercialisés en Europe, sont en effet des Changan restylés.
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