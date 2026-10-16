Changan profite de son premier Mondial pour accélérer son offensive européenne

Une production européenne dans les cartons

Car son autre grand chantier concerne l'industrialisation. Changan ne cache pas son intention de produire directement en Europe afin d'accompagner son développement commercial. Zhao Fei, directeur général du groupe, a confirmé que le constructeur menait des négociations avec plusieurs partenaires industriels. Le démarrage de la production est prévu en 2027, avec une capacité ambitieuse de 180 000 véhicules en 2028 et de 350 000 en 2030.

Si aucun site n'a encore été officialisé, plusieurs pistes ont été étudiées, notamment en Espagne selon nos confrères de La Tribuna de Automoción. Changan privilégierait une coopération avec un constructeur déjà implanté sur le continent plutôt que la création d'une usine entièrement nouvelle. "Il existe de nombreuses solutions pour produire localement en Europe, mais nous respectons la confidentialité de nos échanges avec nos partenaires et ne pouvons rien dévoiler pour le moment", indique Yin Yi. Pour rappel, Ford, qui est en surcapacité industrielle en Europe, notamment en Espagne, est déjà un partenaire de Changan.

Nevo, troisième marque de l'offensive européenne

Reste évidemment le produit. Et sur ce terrain, Changan a profité de son premier Mondial pour étoffer son portefeuille de marques. La principale nouveauté est l'arrivée de Nevo, positionnée sous Deepal en matière de prix. Son premier modèle européen sera le Q05, un SUV 100 % électrique dont la commercialisation est programmée au premier trimestre 2027. Il sera suivi du Q06, attendu en 2028. La berline A06 a également été présentée à Paris, sans calendrier de lancement précisé.

Changan élargit parallèlement son offre de motorisations. Les Deepal S05 et S07 se déclinent désormais en versions hybrides rechargeables, tandis que le CS55 Plus BlueCore HEV, un modèle hybride non rechargeable, a été dévoilé pour la première fois hors de Chine. Enfin, la marque premium Avatr a présenté en première mondiale son concept T09, un SUV destiné à illustrer ses ambitions dans le haut de gamme mais, selon Changan, elle ne sera pas disponible en Europe.