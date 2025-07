Essai Mazda 6e : Sexy, mais cela est-ce suffisant ?

Si la dernière génération de la Mazda 6 et son ADN japonais bien trempé était probablement l'une des meilleures voitures du marché, le constructeur change du tout au tout avec sa 6e, une grande berline électrique née d’un mariage (de raison) avec le chinois Changan. Pour le meilleur et pour le pire.

La Mazda 6e affiche une longueur de 4,92 m. ©Mazda

Oubliez la Mazda 6, voici la nouvelle 6e (prononcez "Six-i"). Autre temps, autres mœurs : Mazda abandonne sur sa berline porte-étendard ses moteurs thermiques ou hybrides pour ne proposer que de l’électrique, un sujet en souffrance chez le constructeur japonais. Mazda ne commercialise en effet que le MX-30, aux performances très limitées, tout comme les immatriculations. Sur les six premiers mois de l’année, ce modèle s’est écoulé à 85 exemplaires, dont seulement 7 en 100 % électrique.

Deux ans avant de lancer sa propre plateforme Skyactiv-EV, le constructeur japonais s’est donc tourné vers son partenaire chinois, Changan, pour combler ce manque dans la gamme et surtout proposer un modèle électrique à moindre coût. Car cette grande berline, qui affiche une longueur de 4,92 m, repose sur une des plateformes de Changan, utilisée par plusieurs de ses modèles vendus sur le marché domestique.

Et à la lecture de la fiche technique, cet "arrangement" se voit. Et surprend. La Mazda 6e est disponible avec un choix de deux batteries 400 V : l'une de 68,8 kWh (LFP), qui entraîne un bloc de 258 ch, et l’autre de 80 kWh (NMC) associée à un moteur de 245 ch. Dans les deux cas, la voiture affiche un couple de 320 Nm.

Deux batteries, mais pas la même vitesse de charge

La première des deux batteires, développée par CATL, permet une autonomie de 479 km, une valeur moyenne dans la catégorie, mais pas rédhibitoire. Sa recharge (de 10 à 80 %) se fait en 24 minutes avec une puissance de charge maximale de 165 kW, ce qui est correct.

Ce qui ne l’est en revanche pas du tout, c’est l’autre batterie. Développée par Changan, elle affiche certes une autonomie de 552 km, mais son temps de recharge semble relever d’une autre époque. Il faut en effet 47 minutes pour recharger de 10 à 80 %, avec un pic de seulement 90 kW, limite volontairement instaurée pour prolonger la durée de vie des batteries. Autant dire une éternité, ce qui réduit fortement toute velléité de longs parcours malgré son autonomie.

Si Mazda a toujours brillé par un comportement rigoureux, la Mazda 6e ne peut cacher trop longtemps ses origines chinoises. Certes, la berline se montre très confortable, mais le dynamisme n’est pas son principal trait de caractère. La direction est artificielle, légère et sans retour d’information, tandis que la course de la pédale de frein n’encourage pas à la conduite sportive.

Un intérieur élégant

Des prestations qui tranchent avec le style extérieur, très élégant, tout comme l’intérieur. On ne retrouve pas la substantifique moelle de Mazda, mais la finition est soignée. L’habillage en (faux) cuir marron change des habitacles noirs et s’avère très chaleureux. Comme toute voiture d’origine chinoise, l’intégralité des commandes se pilotent par l’immense écran central (14,6 pouces), à l’interface et à la réactivité discutables.

Si la place à l’arrière se montre très généreuse, on sera surpris par un coffre de seulement 337 litres. Encore une fois, la berline ne cache pas sa provenance, celle d'un marché où les consommateurs se montrent plus sensibles à l’habitabilité qu’au transport des bagages. À noter, en revanche, la présence d'un grand coffre à l’avant de 72 litres.

Des tarifs relativement doux

Mazda nourrit des ambitions assez contenues pour cette nouvelle mouture et compte surtout sur les ventes aux professionnels pour parvenir à ses fins. Le constructeur vise 400 unités d’ici le terme de l’année fiscale japonaise (fin mars 2026), dont 60 % en BtoB. Dans le détail de la gamme, il prévoit 80 % de commandes avec la batterie de 68,8 kWh et autant avec la finition supérieure Takumi Plus.

La filiale française lance une opération commerciale avec un loyer à 485 euros/mois (49 mois / 40 000 km) et dont les buy-back seront gérés non pas par le réseau, mais par Arval en marque blanche. Si les performances de la Mazda 6e restent assez discutables, ses tarifs lui permettront peut-être de se faire une place au soleil. La gamme s’étale en effet entre 42 900 et 46 500 euros avec un niveau d’équipements très complet.