Mazda poursuit le développement de son réseau et revoit ses volumes à la hausse

Malgré le contexte difficile que connaît la distribution automobile, les indicateurs sont au vert pour le constructeur japonais qui compte stabiliser sa part de marché en 2025. Mazda vise toujours les 120 points de vente en France d'ici deux à trois ans.

Mazda prévoit une augmentation de ses ventes à 8 500 véhicules d'ici fin 2025. ©AdobeStock

Mazda voit le verre à moitié plein. Dans un marché estimé à 1,62 million d'immatriculations en 2025, le constructeur japonais ambitionne de réaliser une part de marché de 0,49 %, sensiblement équivalente à celle enregistrée en 2024.

"Surtout, grâce à notre portefeuille de commandes, nous revoyons nos volumes à la hausse, indique Laurent Thézée, président de Mazda France. Nous étions partis sur 8 000 immatriculations en 2025, je pense que nous allons atteindre les 8 500 unités."

Un carnet de commandes de 4 200 véhicules

Et de détailler les chiffres : "À fin juin, nous avons immatriculé 3 984 voitures, en baisse de 6 % par rapport à l'année dernière, explique-t-il. Mais sur cette même période, nous enregistrons une progression de nos commandes de 8 %, soit 4 200 unités." Les ventes sont actuellement tirées par les trois modèles, le CX-30, la Mazda 3 et la Mazda 2, qui représentent 75 % des immatriculations de la marque.

Outre le plan produits qui comprend en 2025 la commercialisation de la berline électrique, la Mazda 6e et un SUV, également électrique, qui sera présenté d'ici la fin de l'année, la performance passera également par le développement du réseau. "Avec 104 points de vente et 8 points de service, nous couvrons seulement 67 % du territoire, indique Laurent Thézée. Avec cette couverture, nous affichons une part de marché de 0,7 % contre 0,5 % au niveau national."

120 points de vente

C'est pourquoi Mazda veut atteindre à court et moyen terme 120 points de vente. "Ce nombre nous permettra de couvrir environ 90 % du territoire et de vendre à terme entre 400 et 500 voitures supplémentaires", poursuit-il. Aujourd'hui, le groupe a de fortes ambitions sur la Côte d'Opale (Somme et Pas-de-Calais) avec un acteur historique de la marque et cherche à se développer du côté de Saint-Malo (35) et de Sarreguemines (57).

Mais sa plus grande zone blanche reste la région parisienne. "Nous sommes bien présents dans la grande périphérie, mais pas du tout dans la première couronne", présente le dirigeant. La marque annonce travailler avec des partenaires potentiels "de taille intermédiaire, bien implantés et capables de mettre en place des plaques afin de réduire les coûts".

Ces ouvertures à venir font suite à celles déjà réalisées en 2024. Mazda est ainsi désormais présent à Castres et Albi (81), concessions détenues par Bruno Pirola, à Béziers (34) avec le groupe Lexa, et à Enghien (95), distribuée par Thibault Deresse.

0,5 % de rentabilité

Depuis le début de l'année, le groupe Clim s'est développé à Tarbes (65), tandis que les groupes Jeannin et Murat couvrent respectivement Troyes (10) et Bourges (18), deux nouveaux territoires jusqu'à présent absents de la zone de couverture de Mazda. Enfin, le groupe Mont-Blanc Automobiles va inaugurer un nouveau site à Annecy (74) d'ici la fin de l'année.

En parallèle du développement de son territoire, Mazda travaille sur la rentabilité de son réseau qui compte 67 investisseurs. "Sur le premier trimestre 2025, nous étions à 0,5 %, présente Laurent Thézée. Ce n'est, certes, pas suffisant, mais nous sommes très attentifs sur ce sujet afin que la rentabilité puisse progresser d'ici la fin de l'année dans un contexte toujours plus tendu."