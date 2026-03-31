Julien Heudier confirmé à la direction commerciale de Mazda France

Mazda France annonce la promotion de Julien Heudier en tant que directeur commercial de la marque sur le réseau social professionnel LinkedIn. Il sera rattaché à Laurent Thézée, président de la marque nipponne dans l’Hexagone. Il sera en charge d’encadrer l’électrification.

Mazda France précise dans son post que sa feuille de route en 2026 comprend "l’offensive électrique, la place de l’après-vente au cœur du business, le soutien au réseau et une politique commerciale adaptée au contexte concurrentiel".

Julien Heudier a intégré Mazda en 2015 et assurait depuis février 2026 l’intérim de la direction commerciale. Âgé de 35 ans, il est titulaire d’un master Programme Grande École, obtenu en 2015 à l’Inseec de Paris. Il a fait ses premières armes au sein de la marque à l’administration des ventes et prend le poste de zone manager en 2017, suivi de chef des ventes en 2021.