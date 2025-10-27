Mazda ouvre un pool CO2 avec son partenaire chinois Changan

Pour faire baisser le niveau de ses émissions de CO2 en Europe, et ainsi éviter des amendes, le constructeur nippon Mazda vient de créer un pool CO2 avec son partenaire chinois Changan.

Mazda ouvre un pool CO2 avec Changan. ©Mazda

Voici un signe supplémentaire de la volonté des constructeurs chinois de s’immiscer dans les sujets automobiles européens. Un nouveau pool CO2 vient d’être ouvert par Mazda avec Changan.

Il s’agit plus précisément de l’entité Changan Mazda Automobile, la coentreprise chinoise des deux constructeurs, basée à Nanjing. L'activité principale de cette entité est la fabrication de voitures de marque Mazda destinées au marché chinois. Mais elle produit aussi la Mazda 6e qui vient d'être commercialisée en Europe.

Il s’agit du troisième acteur chinois à s’inviter à la table des pool CO2, après BYD et XPeng. Le géant asiatique, concurrent revendiqué de Tesla à l’échelle mondiale, s’est récemment allié à Nissan pour l’aider dans l’atteinte de ses objectifs CO2 en Europe. XPeng a de son côté créer un pool avec KG Mobility, anciennement SsangYong.

Concernant le pool de Mazda et Changan, il est valable jusqu’à fin 2025, à l’instar de ceux évoqués précédemment. Il est ouvert à d’autres constructeurs jusqu’à la fin du mois de novembre.

A fin août 2025, Mazda a enregistré 75 476 immatriculations dans l'Union européenne, un volume en baisse de 19,5 %. En ajoutant l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni, les ventes du nippon atteignent 99 636 unités (-13,4%).