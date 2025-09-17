Richard Drevet se lance avec Mazda

Dans l'agglomération lyonnaise (69), Vulcain cède la distribution de la marque japonaise au groupe de Richard Drevet, distributeur Suzuki. Pour ce dernier, il s'agit d'une première entrée dans le réseau de Mazda.

Richard Drevet prend la panneau Mazda à Lyon (69). ©Drevet Mobilités

Le groupe Richard Drevet Mobilités poursuit son développement dans le couloir rhodanien en intégrant dans son portefeuille une nouvelle marque, en l'occurrence Mazda. Il reprend ainsi la distribution de la marque japonaise dans l'agglomération lyonnaise, laissée vacante par Jean-Pierre Rinaudo, président du groupe Vulcain.

"L'histoire se répète, s'amuse Richard Drevet, président du groupe éponyme. En effet, il y a dix ans, cet agent Peugeot, Citroën et également Fiat, prenait la distribution de Suzuki à Villeurbanne (69) après le départ du groupe Vulcain. Jean-Pierre m'avait proposé de reprendre le panneau, ce que j'ai fait après avoir candidaté auprès de Suzuki France."

En 2019, il ouvre deux autres affaires Suzuki, une à l'ouest de Lyon, à Tassin-la Demi-Lune, et l'autre plus au nord du département, à Villefranche-sur-Saône. Enfin, en 2023, il inaugure une quatrième adresse, à Vienne (69).

"Nous allons installer Mazda dans les quatre concessions Suzuki, indique le dirigeant qui voit avec cette nouvelle marque le potentiel pour dépasser le seuil symbolique des 2 000 véhicules par an. "J'ai réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 33 millions d'euros et commercialisé 1 000 VN et 900 VO, explique-t-il. Avec Mazda, je pense avoir un potentiel supplémentaire de 300 à 400 VN par an. Le parc Mazda dans la région lyonnaise est important, et je veux travailler sur l'après-vente."