Seyssinet Alpes Auto se lance avec Mazda

Le distributeur grenoblois ouvre un nouveau chapitre en intégrant le réseau Mazda. L’opération permet à Seyssinet Alpes Auto, déjà représentant Suzuki et Mitsubishi, de gagner en surface, d’internaliser des services clés et de soutenir ses ambitions de développement.

Le grenoblois Seyssinet Alpes Auto se développe avec Mazda. En parallèle, le groupe Sipa cède à Bordeaux (33) sa concession Mazda au groupe Auto Real. ©AdobeStock

Situé à Grenoble (38), Seyssinet Alpes Auto, acteur historique Suzuki et monosite, vient d’intégrer le réseau Mazda. "Une opportunité, explique Laurent Dusserre, directeur général de Seyssinet Alpes Auto. Sur le site où nous sommes installés depuis quarante ans, nous étions depuis trop longtemps à l’étroit."

Avant la pandémie, le distributeur cherchait déjà un autre lieu pour stocker et préparer ses véhicules. "Ces prestations sont sous-traitées chez un transporteur, ce qui a un coût non négligeable", poursuit le concessionnaire qui dispose également du panneau Mitsubishi.

Alignement des planètes, le panneau Mazda, détenu par le groupe Alessendria, et l’immobilier qui va avec sont libres depuis quelque temps. Laurent Dusserre et la marque japonaise discutent et se mettent d’accord. Il estime qu’à moyen terme, le potentiel est d’environ 120 voitures. "Je pense que nous allons devoir nous retrousser les manches pour remettre la marque à niveau, mais la gamme est composée de produits intéressants. Elle va surtout être complémentaire par rapport aux autres enseignes que nous avons", poursuit-il.

Une surface multipliée par deux

Avec ce panneau, Seyssinet Alpes Auto récupère 6 000 m² de terrain à Fontaine (38), "le double de ce que nous avons à notre adresse historique", indique le dirigeant. Pour la partie atelier, il conserve un technicien qui était déjà présent ainsi qu’un second qui avait prévu de quitter le groupe. Concernant le domaine commercial, il est en cours de recrutement. À terme, la concession emploiera six collaborateurs.

Il s’agit d’une étape importante pour le groupe qui a toujours travaillé sur le site historique de Seyssinet (38). "Nous allons conserver la vente et l’après-vente de Suzuki et de Mitsubishi, tandis que nous profiterons de l’espace du site de Mazda pour stocker et préparer les VN et les VO de tout le groupe. Pour résumer, nous allons réintégrer en interne beaucoup d’opérations qui étaient sous-traitées", précise Laurent Dusserre. Cet espace supplémentaire permettra également au groupe de se développer sur le VO, jusqu’à présent freiné par manque de place.

Pour rappel, Seyssinet Alpes Auto, fondé par Joseph Dusserre au milieu des années 1980 et aujourd’hui dirigé par son fils Laurent, est l'une des plus anciennes concessions Suzuki de France et le plus important représentant indépendant de la marque.

En 2024, le distributeur grenoblois a commercialisé 450 Suzuki (et 50 Mitsubishi) et a réalisé un chiffre d’affaires de 19 millions d’euros. Cette première intégration au sein du réseau Mazda pourrait en appeler d'autres dans les années à venir.

___________________________________________

Auto Real reprend Mazda à Sipa à Bordeaux

En parallèle de cette acquisition, le groupe toulousain Auto Real poursuit son développement avec Mazda en intégrant la concession de Bordeaux (33). Déjà distributeur à Toulouse (31) avec deux sites, à Pamiers (09) et à Perpignan (66), il reprend cette adresse au groupe Sipa qui ne disposait du panneau Mazda que sur ce site.