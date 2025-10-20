Nissan créé un pool CO2 avec BYD en Europe

Avec Renault en 2024, Nissan change d'équipe pour 2025. Il crée un pool CO2 avec le chinois BYD. Il faut dire que le nippon n'a vendu, sur les huit premiers mois de l'année, que 6,5 % de véhicules électriques en Europe. Cette part devrait rapidement progresser en 2026.

Pour l'année 2025, Nissan a créé un pool CO2 avec BYD. ©Nissan

Jusqu'à la fin de l'exercice 2024, Nissan Europe était dans le pool CO2 mené par Renault. Mais pour l'année 2025, le nippon a choisi de signer un nouvel accord mais cette fois avec BYD. Les deux constructeurs en ont fait la déclaration à l'exécutif européen.

Bien que les émissions de CO2 soient lissées sur trois ans (de 2025 à 2027), il est vrai que pour 2025, les volumes d'électriques sont relativement faibles chez Nissan et expliquent sans doute la création de ce pool avec BYD.

Seulement 6,5 % de ventes de VE en Europe

En effet, le nippon affiche 13 103 ventes électriques en Europe selon Dataforce cité par Automotive News, soit 6,5 % des 199 707 unités écoulées sur le continent (31 pays) selon l'ACEA. De son côté, BYD affiche 95 940 immatriculations selon l'ACEA, dont environ 60 % de modèles à batteries.

Cet accord pourrait-il être renouvelé pour les années 2026 ou 2027 ? Nissan indique que seulement l'année 2025 est concernée. La situation pour les années suivantes sera étudiée le temps venu.

En effet, la part des ventes de VE de Nissan devrait progresser à l'avenir avec la montée en puissance de la Micra, de la Leaf et l'arrivée en 2026 du Juke électrique et de la version nippone de la Twingo.

De plus, cet accord est-il le premier pas vers une collaboration plus profonde de Nissan et BYD ? Un porte-parole de la marque précise qu'il ne s'agit ici que de CO2 et que rien d'autre n'est envisagé pour l'heure.

Toujours au chapitre des pools CO2, l'Europe a également enregistré la création d'un pool entre KG Mobility (ex-SsangYong) et le chinois XPeng. Également pour la seule année 2025.

Plus largement, le plus gros pool est géré par Tesla. Il regroupe donc Tesla, Toyota, Ford, Mazda, Subaru, Stellantis (y compris Leapmotor), Honda et Suzuki.

Mercedes a également signé avec Smart, Volvo et Polestar. Enfin, pour cette année 2025, les groupes Renault, BMW, Hyundai-Kia et Volkswagen n'ont pas annoncé la constitution de pools jusqu'ici.