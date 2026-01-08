Mazda muscle son réseau français avec deux opérations clés

Publié le 8 janvier 2026

En ce début d'année 2026, deux transactions importantes ont lieu dans le réseau de la marque japonaise. Le groupe Moretto reprend un site à Reims (51), tandis que la concession du Mans (72) change de main.

Le groupe Moretto se déploie sur un nouveau territoire en reprenant la concession Mazda à Reims (51). ©GoogleStreetView

Le groupe Moretto, qui exploite déjà les sites Mazda de Metz, de Thionville (57) et de Verdun (55), se renforce avec la marque japonaise en rachetant le fonds de commerce de la société AFL, située à Reims (51), qui distribue également Mitsubishi. "Cette reprise, qui porte uniquement sur la marque Mazda, est la conséquence d'une volonté commune entre le constructeur et le groupe de se développer dans le but d'avoir un territoire plus large", nous a expliqué Nicolas Moretto, à la tête du groupe éponyme. Pour rappel, le groupe Moretto figure dans le top 10 des distributeurs Mazda en France. Moretto, un groupe qui a de la ressource À terme, ce quatrième site, qui emploie sept personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de six millions d’euros, doit aider le groupe à atteindre l’objectif de 350 Mazda neuves, soit une centaine de véhicules supplémentaires. Cette acquisition, consécutive au départ à la retraite de l’ancienne dirigeante, positionne également le groupe comme un acteur majeur de Mazda dans le Grand Est. Le groupe Legrand reprend Mazda au Mans Au Mans (72), la concession exploitée par la société Soupizet, un acteur historique dans le réseau, a été intégrée par le groupe Legrand dans le cadre d’une fusion-absorption. Avec 500 véhicules, ce dernier est le premier distributeur Mazda de France. Le constructeur, qui a commercialisé 8 354 véhicules en 2025, un résultat relativement stable (-0,5 %) dans un marché en recul de 5 %, disposait en 2024 (dernière information connue) de 108 points de vente et de 9 points relais, détenus par 68 investisseurs.

