Les groupes Sofipel et Roure se développent avec Mazda

Le distributeur breton Sofipel fait son entrée dans le réseau de la marque japonaise en reprenant une concession à Brest (29). Déjà concessionnaire Mazda à Aix-en-Provence (13), le provençal Roure acquiert deux nouveaux panneaux à Toulon et Fréjus (83).

Le groupe Sofipel poursuit son expansion en intégrant Mazda grâce à la reprise à Brest (29) de la concession Central Auto de François Laffeter (à ne pas confondre avec le groupe lyonnais Central Autos, distributeur des marques du groupe Volkswagen et Hyundai). Pour la marque, il s'agissait d'un partenariat historique car François Laffeter l'a représentée pendant plus de 35 ans.

Ce rachat a été l'occasion pour le groupe d'installer la marque japonaise dans un nouveau site. Pour l'occasion, une société a été créée, appelée Europe Autostore, qui regroupe déjà Suzuki, la marque de véhicules de loisirs Westfalia et d'occasion Sélection Auto. Pour rappel, ce spécialiste de l'occasion se développe de plus dans le véhicule neuf avec la reprise il y a deux ans de cinq concessions Honda dans l'ouest de la France et la distribution de MG à Brest.

À l'autre bout de la France, le groupe Baldassari, piloté par Hans Baldassari, a cédé la distribution Mazda à Toulon et Fréjus (83) au groupe Roure. À noter que ce dernier est déjà distributeur Mazda à Aix-en-Provence (13).

Les activités véhicules neufs et après-vente de Toulon restent sur le site actuel, installé précisément à La Garde. La concession, qui distribue déjà Mitsubishi, est pilotée par Nicolas Da Cruz. Le groupe Roure est également présent dans ces villes avec Seat et Cupra.