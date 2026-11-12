Le marché chinois continue de peser sur les résultats de Nissan

Le marché chinois met en difficulté Nissan, qui maintient toutefois ses prévisions. En effet, au deuxième trimestre de son exercice décalé 2026-2027, le constructeur nippon enregistre une perte nette de 43,5 milliards de yens (soit 245 millions d’euros). Une perte certes moins élevée que celle de la même période l’année dernière, qui s’élevait à 106 milliards de yens, mais qui contredit toutefois les prévisions d’un léger bénéfice des analystes interrogés par le média économique Bloomberg.

Au regard des chiffres publiés le 11 novembre 2026, Nissan voit son chiffre d’affaires augmenter de 8 % sur un an, à 3 110 milliards de yens (17,5 milliards d’euros), ce qui correspond aux attentes. Le constructeur japonais, dont le français Renault détient 35 % du capital, a finalement laissé inchangées ses prévisions de résultats financiers pour l’exercice, qui s’achèvera fin mars 2027.

Un impact de la Chine

Il a en revanche revu à la baisse ses prévisions annuelles de ventes de véhicules, à 3 millions d’unités au mieux, en raison de sa situation délicate en Chine. Pour rappel, ce marché est crucial pour Nissan. Mais le constructeur japonais n’est pas épargné par la concurrence entre les constructeurs locaux, qui se livrent une guerre des prix féroce tandis que la demande s’effrite.

Nissan y perd toujours davantage de terrain : ses ventes en volume ont plongé de 32,1 % au deuxième trimestre, accélérant fortement leur repli. Par contraste, ses ventes ont progressé de 10,7 % au Japon et de 1,4 % aux États-Unis, où le constructeur nippon a renforcé la production de ses usines locales pour échapper aux barrières douanières imposées par Washington aux véhicules importés.

Un marché étatsunien dynamique

"La dynamique des ventes demeure solide aux États-Unis et au Japon, les perspectives pour ces deux marchés ayant été revues à la hausse. La situation en Chine est sensiblement différente : une demande plus faible, une transition vers les véhicules «à énergies nouvelles» plus rapide que prévu et une concurrence accrue exercent une pression sur les ventes plus forte qu’initialement anticipé", reconnaît le groupe.

Structurellement déficitaire et affaibli après avoir échoué à suivre la transition vers les véhicules électriques et hybrides, Nissan avait annoncé fin 2024 vouloir réduire drastiquement son nombre d’usines et couper dans ses effectifs, avant de rationaliser sa gamme de modèles.

Après un exercice 2025-2026 maussade, marqué par une perte de 2,88 milliards d’euros sur fond de douloureux efforts de restructuration, le groupe demeure plombé par des coûts élevés et ses faibles ventes en Chine. Il doit également faire face à un endettement important et accélérer sa délicate transition vers l’électrique. Le constructeur japonais a ainsi engrangé, entre juin et septembre, un bénéfice opérationnel de 2,12 milliards de yens, divisé par 25 sur un an et vingt fois inférieur aux attentes du marché. (Avec AFP)