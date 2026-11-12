Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Le marché chinois continue de peser sur les résultats de Nissan

Publié le 12 novembre 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
3 min de lecture
Malgré une perte nette de 43,5 milliards de yens au deuxième trimestre de son exercice 2026-2027, Nissan maintient ses objectifs financiers annuels. Le constructeur japonais reste toutefois pénalisé par l'effondrement de ses ventes sur le marché chinois et une concurrence toujours plus féroce. 
Nissan résultats
Nissan voit son chiffre d’affaires augmenter de 8 % sur un an, à 3 110 milliards de yens (17,5 milliards d’euros). ©Nissan

Le marché chinois met en difficulté Nissan, qui maintient toutefois ses prévisions. En effet, au deuxième trimestre de son exercice décalé 2026-2027, le constructeur nippon enregistre une perte nette de 43,5 milliards de yens (soit 245 millions d’euros). Une perte certes moins élevée que celle de la même période l’année dernière, qui s’élevait à 106 milliards de yens, mais qui contredit toutefois les prévisions d’un léger bénéfice des analystes interrogés par le média économique Bloomberg.

 

Au regard des chiffres publiés le 11 novembre 2026, Nissan voit son chiffre d’affaires augmenter de 8 % sur un an, à 3 110 milliards de yens (17,5 milliards d’euros), ce qui correspond aux attentes. Le constructeur japonais, dont le français Renault détient 35 % du capital, a finalement laissé inchangées ses prévisions de résultats financiers pour l’exercice, qui s’achèvera fin mars 2027.

 

Un impact de la Chine

 

Il a en revanche revu à la baisse ses prévisions annuelles de ventes de véhicules, à 3 millions d’unités au mieux, en raison de sa situation délicate en Chine. Pour rappel, ce marché est crucial pour Nissan. Mais le constructeur japonais n’est pas épargné par la concurrence entre les constructeurs locaux, qui se livrent une guerre des prix féroce tandis que la demande s’effrite.

 

Mercedes-Benz et Nissan stoppent leur coentreprise mexicaine

 

Nissan y perd toujours davantage de terrain : ses ventes en volume ont plongé de 32,1 % au deuxième trimestre, accélérant fortement leur repli. Par contraste, ses ventes ont progressé de 10,7 % au Japon et de 1,4 % aux États-Unis, où le constructeur nippon a renforcé la production de ses usines locales pour échapper aux barrières douanières imposées par Washington aux véhicules importés.

 

Un marché étatsunien dynamique

 

"La dynamique des ventes demeure solide aux États-Unis et au Japon, les perspectives pour ces deux marchés ayant été revues à la hausse. La situation en Chine est sensiblement différente : une demande plus faible, une transition vers les véhicules «à énergies nouvelles» plus rapide que prévu et une concurrence accrue exercent une pression sur les ventes plus forte qu’initialement anticipé", reconnaît le groupe.

 

Structurellement déficitaire et affaibli après avoir échoué à suivre la transition vers les véhicules électriques et hybrides, Nissan avait annoncé fin 2024 vouloir réduire drastiquement son nombre d’usines et couper dans ses effectifs, avant de rationaliser sa gamme de modèles.

 

Nissan dévoile sa Pixo électrique

 

Après un exercice 2025-2026 maussade, marqué par une perte de 2,88 milliards d’euros sur fond de douloureux efforts de restructuration, le groupe demeure plombé par des coûts élevés et ses faibles ventes en Chine. Il doit également faire face à un endettement important et accélérer sa délicate transition vers l’électrique. Le constructeur japonais a ainsi engrangé, entre juin et septembre, un bénéfice opérationnel de 2,12 milliards de yens, divisé par 25 sur un an et vingt fois inférieur aux attentes du marché. (Avec AFP)

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Nissan Qashqai : retour sur les 20 ans du pionnier des crossovers en Europe

Nissan Qashqai : retour sur les 20 ans du pionnier des crossovers en Europe

Réseaux automobiles : les marques chinoises rebattent les cartes en Europe

Réseaux automobiles : les marques chinoises rebattent les cartes en Europe

Cinquante marques chinoises à l'assaut de l'Europe

Cinquante marques chinoises à l'assaut de l'Europe

Volkswagen veut exporter depuis la Chine

Volkswagen veut exporter depuis la Chine

Mercedes-Benz et Nissan stoppent leur coentreprise mexicaine

Mercedes-Benz et Nissan stoppent leur coentreprise mexicaine

Audi à l'heure américaine

Audi à l'heure américaine

Laisser un commentaire

cross-circle