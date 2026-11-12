Nissan Qashqai : retour sur les 20 ans du pionnier des crossovers en Europe

Tout commence dans un studio de design londonien. Au début des années 2000, les équipes européennes de Nissan travaillent sur un projet secret qui doit permettre au constructeur de sortir des catégories automobiles traditionnelles. L'idée est alors de réunir dans un même véhicule la position de conduite surélevée et l'apparence d'un SUV avec le gabarit, la praticité et les coûts d'utilisation d'une berline compacte. Le projet prend forme avec le Qashqai Concept, présenté à Genève en 2004, avant que sa version de série ne soit dévoilée deux ans plus tard, au Mondial de Paris. Avec lui, Nissan ne lance pas seulement un nouveau modèle, mais pose les bases d'une nouvelle silhouette sur le marché européen. Celle du crossover compact.

Pour donner vie à ce concept, Nissan fait donc le choix de ne pas renouveler son Almera, alors même qu'un nouveau design est déjà prêt. Le constructeur japonais mise plutôt sur ce format inédit, dont le pari se concrétise rapidement. En seulement neuf mois, ce sont en effet plus de 100 000 exemplaires du Qashqai qui se sont écoulés en Europe. Face à un tel succès commercial, l’usine britannique de Sunderland se voit même contrainte d’ajouter des équipes de production pour suivre le rythme des commandes. En janvier 2011, soit à peine quatre ans après son lancement, le Nissan Qashqai franchit ainsi le cap du million d'unités vendues dans le monde, dont plus de 750 000 en Europe.

Du pari industriel au succès commercial

En vingt ans, le Qashqai a donc dépassé le cap des 4,1 millions d’exemplaires écoulés en Europe. À ce volume s'ajoutent également 500 000 unités produites pour les autres marchés internationaux. Le modèle est aujourd'hui commercialisé dans plus de 100 pays, où il reçoit notamment l'appellation "Dualis" au Japon et en Australie, ou encore "Rogue Sport" aux États-Unis. Mais au-delà de ses performances commerciales, le Qashqai a surtout contribué à faire émerger un nouveau segment. Celui des crossovers compacts qui compte désormais plus de 50 modèles chez les principaux constructeurs et représente un volume annuel de plus de quatre millions de véhicules à l'échelle mondiale, selon Nissan.

Le modèle conserve également un ancrage industriel britannique. Ses différentes générations ont été conçues, développées et produites au Royaume-Uni, respectivement au sein du Nissan design Europe (NDE) à Londres, du Nissan technical centre Europe (NTCE) à Cranfield, et de l'usine de Sunderland. D’après le constructeur japonais, le Qashqai aurait ainsi contribué à hauteur de 2,8 milliards de livres sterling (3,35 milliards d’euros) par an en moyenne à l'économie britannique, depuis son lancement. Sa production a d’ailleurs permis de soutenir un total de 6 000 emplois directs à Sunderland et 30 000 autres pour l’ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

La technologie e-Power, nouvelle étape de son évolution

Au fil de ses trois générations, le Qashqai a progressivement intégré de nouveaux équipements de sécurité, des systèmes de connectivité et des évolutions en matière de confort et d'efficience. Sa transformation s'est également traduite par une évolution de ses motorisations, avec notamment l'arrivée de la technologie hybride e-Power à l'automne 2022. Ce système repose sur une architecture particulière. Contrairement aux hybrides classiques, le moteur essence est ici uniquement utilisé pour produire de l’électricité, transmise directement au moteur électrique qui entraîne les roues, et alimente la batterie si nécessaire. Cette technologie d’ailleurs a trouvé son public, puisque près de 250 000 clients européens ont opté pour un Qashqai e-Power depuis son lancement. Cette motorisation représente même près de neuf ventes sur dix sur l'actuelle génération du Qashqai.

Pour célébrer les vingt ans de son modèle, Nissan prévoit d’ailleurs quelques nouveautés. Le constructeur japonais lance d’abord un exemplaire unique habillé d'une livrée "sticker bomb", imaginée avec l'artiste numérique "heymoonly". Inspirée de l'esthétique des années 2000, elle reprend notamment les codes graphiques et les couleurs néon de cette époque, tandis que l’habitacle reçoit également plusieurs accessoires dans le même esprit, comme des housses de sièges en velours, un couvre-volant coloré et un iPod accompagné d'une playlist de cette même époque. En parallèle, le constructeur lance aussi la "Qashqai Heritage Collection", une archive numérique qui rassemble des croquis de design originaux, des photographies inédites, des vidéos historiques et les principales étapes de développement du modèle. Un moyen de continuer à faire vivre le Nissan Qashqai, en attendant l’arrivée d’une quatrième génération dont la date de présentation n’a pour l’heure pas encore été communiquée.