Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Nissan et Honda font SDV commun

Publié le 31 août 2026

Par Christophe Jaussaud
< 1 min de lecture
Les deux constructeurs japonais vont développer ensemble des calculateurs et des logiciels centraux dans le domaine du software defined vehicle (SDV). Les fruits de ce partenariat devraient apparaître sur les modèles Nissan et Honda à partir de l'exercice fiscal 2029.
Nissan Honda SDV
Nissan et Honda vont développer des calculateurs et des logiciels destinés au SDV qu'ils proposeront à partir de 2029. ©Nissan

Malgré une fusion ratée en 2025, Nissan et Honda ont, semble-t-il, gardé de bonnes relations.

 

En effet, les deux constructeurs nippons viennent d'annoncer un accord de développement conjoint dans le domaine du SDV (software defined vehicle). Cela concerne les calculateurs et une partie des logiciels.

 

Honda et Nissan officialisent la fin du projet de fusion

 

Les partenaires visent à "standardiser plusieurs calculateurs électroniques (electronic control unit ECU) constituant le cœur des véhicules définis par logiciel."

 

Les fruits de ce travail devraient intégrer les architectures électrique et électronique des deux groupes à partir de l'exercice fiscal 2029.

 

Software defined vehicle : une révolution technologique, un casse-tête économique

 

"Conscientes de la nécessité de renforcer leur compétitivité grâce à des cycles de développement plus rapides et des investissements plus efficaces, les deux entreprises ont mené des études approfondies sur une éventuelle collaboration dans le domaine du logiciel. À l'issue de ces discussions, Nissan et Honda ont convenu de développer et de standardiser conjointement les ECU et les logiciels centraux qui constituent la base des SDV de nouvelle génération", indiquent les deux constructeurs dans un communiqué.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Les nominations et départs du premier semestre 2026

Les nominations et départs du premier semestre 2026

Chery pose les bases de sa stratégie africaine dans l'ancienne usine Nissan de Rosslyn

Chery pose les bases de sa stratégie africaine dans l'ancienne usine Nissan de Rosslyn

Leasing social 2026 : la liste complète des modèles éligibles et des offres constructeurs

Leasing social 2026 : la liste complète des modèles éligibles et des offres constructeurs

Stellantis et Nissan s’intéressent à des actifs de Marelli

Stellantis et Nissan s’intéressent à des actifs de Marelli

Avec Honda et HyperAuto, Sofipel réalise une double inauguration à Caen

Avec Honda et HyperAuto, Sofipel réalise une double inauguration à Caen

Software defined vehicle : une révolution technologique, un casse-tête économique

Software defined vehicle : une révolution technologique, un casse-tête économique

Laisser un commentaire

cross-circle