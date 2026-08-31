Nissan et Honda font SDV commun

Malgré une fusion ratée en 2025, Nissan et Honda ont, semble-t-il, gardé de bonnes relations.

En effet, les deux constructeurs nippons viennent d'annoncer un accord de développement conjoint dans le domaine du SDV (software defined vehicle). Cela concerne les calculateurs et une partie des logiciels.

Les partenaires visent à "standardiser plusieurs calculateurs électroniques (electronic control unit – ECU) constituant le cœur des véhicules définis par logiciel."

Les fruits de ce travail devraient intégrer les architectures électrique et électronique des deux groupes à partir de l'exercice fiscal 2029.

"Conscientes de la nécessité de renforcer leur compétitivité grâce à des cycles de développement plus rapides et des investissements plus efficaces, les deux entreprises ont mené des études approfondies sur une éventuelle collaboration dans le domaine du logiciel. À l'issue de ces discussions, Nissan et Honda ont convenu de développer et de standardiser conjointement les ECU et les logiciels centraux qui constituent la base des SDV de nouvelle génération", indiquent les deux constructeurs dans un communiqué.