Software defined vehicle : une révolution technologique, un casse-tête économique

Pendant des années, le software defined vehicle (SDV) a été présenté comme la prochaine grande rupture de l’automobile. Une voiture évolutive, mise à jour à distance, capable d’accueillir de nouvelles fonctions après sa vente et de générer des revenus récurrents grâce aux logiciels et aux abonnements.

Volkswagen promettait une refonte complète de son architecture logicielle avec Cariad. Stellantis évoquait jusqu’à 20 milliards d’euros de revenus additionnels à l’horizon 2030. Renault, Mercedes-Benz et BMW multipliaient les annonces autour des futures plateformes centralisées. Tesla, le pionnier dans le domaine, servait évidemment de modèle absolu.

Quelques années plus tard, le discours a profondément changé. Les exemples d’échec sont déjà nombreux. Et ils sont notamment cités dans une étude baptisée Le SDV, guide et éléments de réflexion rédigée par un think tank d’anciens dirigeants de l’industrie automobile, Les cogitations de l’Indépendance.

Dans cette étude basée sur de nombreux échanges avec des professionnels de l’industrie, Michel Forissier, Frédéric Martin et Marc Pajon citent le cas d’un constructeur allemand ayant proposé l’activation des sièges chauffants par abonnement : le taux de souscription n’a atteint que 0,8 %, alors même que 100 % des véhicules embarquaient le matériel nécessaire.

Le constat est sévère : "Les services payants ne financeront jamais le SDV ou en tout cas pas avant longtemps." Alexandre Marian, associé chez AlixPartners, confirme cette difficulté.

Selon une enquête internationale réalisée auprès de 1 000 cadres dirigeants spécialisés dans le sujet chez les constructeurs, les équipementiers ou les firmes de la tech, 99 % des constructeurs européens monétisent actuellement moins de la moitié de leurs fonctionnalités SDV, principalement en raison de contraintes techniques et de la résistance des clients. "Il faut arrêter de faire des business cases sur la Lune avec des plans d’abonnement", tranche Alexandre Marian.

Guillaume Crunelle, expert automobile et associé chez Deloitte, apporte un éclairage complémentaire. Selon lui, les consommateurs ne rejettent pas nécessairement la technologie. Ils sont même prêts à payer si la promesse est claire.

"Si c’est pour avoir un autre jeu vidéo dans ma voiture, non. Mais si c’est pour une fonctionnalité qui change les conditions dynamiques, augmente ma sécurité, va progressivement vers une délégation de conduite plus importante pour le conducteur, oui", affirme ce spécialiste.

La nuance est essentielle. Le client ne paiera pas pour un gadget. Mais il peut accepter de le faire pour une fonction perçue comme utile : sécurité, maintenance préventive, mise à jour évitant un passage en atelier, amélioration de l’autonomie ou de la fiabilité.

Le SDV n’est plus seulement envisagé comme une promesse de revenus additionnels. Il apparaît surtout comme une transformation industrielle lourde, coûteuse, certes nécessaire, mais dont le modèle économique reste encore à démontrer.

"Le sujet n’est plus de savoir si cela va créer des milliards de revenus supplémentaires. C’est surtout que l’industrie automobile n’a plus vraiment le choix" : pour Alexandre Marian, l’erreur serait donc de réduire le SDV à un sujet de revenus additionnels.

"Il faut plutôt le considérer comme une opportunité pour améliorer la performance opérationnelle : réduire les coûts de garantie, accélérer le développement, lancer certaines fonctions après la commercialisation du véhicule, améliorer la qualité", ajoute-t-il.

Autrement dit, la valeur du SDV pourrait être moins visible pour le client, mais plus structurante pour le constructeur et pour l’industrie dans sa globalité. Elle se situerait dans la réutilisation des briques logicielles, la réduction des coûts de développement, la correction à distance de défauts ou la capacité à faire évoluer un véhicule déjà vendu.

C’est également ce qui ressort en partie de l’analyse publiée en mars 2026 par les "cogiteurs". Dans ce rapport, Michel Forissier, Frédéric Martin et Marc Pajon résument l’enjeu : "Le SDV modifie drastiquement la façon de concevoir les coûts, la place des acteurs dans la chaîne de valeur et leurs modèles d’affaires."

Ces derniers, issus de l’ingénierie automobile, apportent leur éclairage. "Tout est parti de la voiture autonome. Pour réaliser une telle fonction, il faut un calculateur embarqué très puissant qui digère en temps réel les données issues des capteurs de la voiture pour prendre les bonnes décisions. Il faut aussi une connectivité permettant de collecter les données et de rendre compte des situations rencontrées, pour améliorer les logiciels et permettre leur mise à jour à distance (OTA : Over-The-Air)", expliquent-ils dans leur document.

Or, ces fonctionnalités nécessitent une architecture logicielle centralisée qui "dirige" l’ensemble des calculateurs pilotant des fonctions telles que l’ABS, l’éclairage, le moteur… Mais ce supercalculateur ne relève plus du domaine de l’automobile mais de géants de la tech, comme Nvidia, Qualcomm, Mobileye… avec le danger de voir le rôle de nombreux équipementiers de rang 1 se réduire à celui de simples fournisseurs.

Le mur économique des petits segments

Mais ils préviennent surtout : "L’équilibre coût/valeur du concept n’est absolument pas garanti." Derrière la révolution industrielle promise, le discours devient plus nuancé. Car il reste un obstacle majeur : le coût. Les investissements se comptent en milliards d’euros. Le SDV implique des architectures centralisées, des calculateurs puissants, des logiciels complexes, du cloud, de la cybersécurité, des organisations et compétences nouvelles. Une sorte de grand chamboule-tout organisationnel pour le secteur.

Et, surtout, il suppose de prééquiper les véhicules pour permettre l’activation future de fonctions. Cela signifie intégrer dans 100 % des véhicules des composants que seuls certains clients valoriseront.

Ces coûts arrivent d'ailleurs au pire moment pour l’industrie automobile. Difficiles à rentabiliser sur les segments supérieurs, les investissements sont impossibles sur les petits segments.

"L’architecture centralisée sur Entry n’a pas de sens", affirme un constructeur cité dans l’étude des cogiteurs de l’Indépendance. Il est soutenu dans ce constat par un responsable chez un équipementier : "L’architecture centralisée n’est pas rentable sur toute la gamme."

Michel Forissier, Frédéric Martin et Marc Pajon sont encore plus directs : ce qui vaut pour Tesla ou certaines marques chinoises très équipées "ne marche pas pour des marques généralistes comme Renault, Fiat, Opel, Skoda, Citroën ou Peugeot".

Alexandre Marian partage ce constat, tout en l’élargissant. "On ne peut pas mettre le même niveau de plateforme dans une petite voiture accessible que dans une grande berline premium."

Mais il insiste sur une condition clé : le software "re-use". "On ne peut pas tout réinventer à chaque fois. Il faut savoir quelles briques sont stratégiques, lesquelles doivent être maîtrisées, lesquelles peuvent être partagées ou développées avec des partenaires."

L’Europe face au poids de son héritage

C’est l’un des grands handicaps des constructeurs européens. Tesla est parti d’une feuille blanche. De nombreux constructeurs chinois ont bâti leurs architectures dans un environnement plus récent, plus coordonné et plus standardisé sur le plan industriel. Les européens, eux, doivent composer avec des gammes anciennes, des plateformes multiples, des systèmes hérités et des organisations lourdes.

"Ils doivent vivre avec l’existant et développer le futur, résume Alexandre Marian. Ils ont énormément de ressources mobilisées pour maintenir les systèmes legacy. Peut-être faudrait-il qu’ils passent un peu plus de temps et allouent plus de moyens à développer le futur."

Selon AlixPartners, 39 % des constructeurs chinois s’appuient déjà sur des architectures centralisées ou zonales, contre seulement 23 % des européens. L’écart est aussi visible dans la réutilisation logicielle : 48 % des constructeurs chinois parviennent à réutiliser leurs logiciels à l’échelle de leurs plateformes, contre 33 % des européens.

La différence tient aussi à l’exécution. Les constructeurs chinois ont une approche un peu commando : "Ils ont une idée, ils testent et ils avancent", poursuit Alexandre Marian. "Là où l’Europe a laissé chaque constructeur développer sa propre stratégie logicielle, la Chine a traité le SDV comme un projet industriel national", appuient nos "cogiteurs".

Données, confiance et souveraineté

Mais la technologie ne suffira pas. Guillaume Crunelle met en avant un autre enjeu : la confiance. "On est en train de projeter dans l’habitacle du véhicule l’ensemble des interrogations et des angoisses liées au changement des technologies, explique-t-il. Est-ce que ma voiture m’espionne ou pas ?"

Le SDV pose, en effet, des questions nouvelles : qui contrôle les données ? Le constructeur ? Le fournisseur technologique ? Le cloud ? Google ? Qualcomm ? Un acteur chinois ? Pour Deloitte, ces interrogations autour de la donnée, de la vie privée et de la réglementation seront déterminantes.

"Le consommateur comprend que le software va transformer l’automobile, mais cela n’a pas encore totalement infusé dans son comportement d’achat, poursuit Guillaume Crunelle. Le vrai défi pour les constructeurs est peut-être plus un défi de confiance que de technologie."

Cette question rejoint les préoccupations industrielles. Plus les constructeurs dépendent de partenaires technologiques, plus le contrôle des briques stratégiques devient sensible. Reste à savoir quelles compétences les constructeurs veulent maîtriser.

Un standard plus qu’une manne

Au fond, le SDV change de statut. Il ne sera sans doute pas la manne espérée. Il ne transformera pas chaque voiture en distributeur automatique d’abonnements. Il ne sera pas rentable partout, ni de la même façon. Mais il devient progressivement un standard.

"Dans cinq ou dix ans, on ne pourra plus vendre des véhicules qui n’ont pas une expérience immersive, des écrans de qualité et des fonctionnalités évolutives", estime Alexandre Marian. C’est toute l’ambiguïté du SDV. Il est désiré, mais surveillé. Attendu, mais pas à n’importe quel prix. Nécessaire, mais pas forcément rentable selon les segments.

Le software defined vehicle ne constitue plus seulement une innovation technologique, mais une profonde transformation industrielle qui redistribue déjà les cartes de l’automobile mondiale. La question n’est donc plus de savoir s’il faut y aller, mais comment y aller sans détruire l’équilibre économique de l’industrie européenne.

C’est précisément là que se situe aujourd’hui le principal défi. Les groupes historiques doivent simultanément financer l’électrification, maintenir leurs architectures existantes et développer des plateformes logicielles entièrement nouvelles.

Un exercice d’équilibriste d’autant plus complexe que les acteurs chinois, portés par une stratégie nationale coordonnée depuis près de dix ans, bénéficient déjà d’importants effets d’échelle et d’une forte standardisation de leurs technologies.

Reste enfin une interrogation centrale, presque politique : l’Europe peut-elle encore produire des voitures populaires et accessibles dans un monde automobile toujours plus complexe, numérique et coûteux ? Car derrière les débats sur le logiciel, l’intelligence artificielle ou les mises à jour à distance, c’est bien l’avenir même de la voiture abordable qui se joue désormais.