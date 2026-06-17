Robotaxis : Stellantis et Wayve franchissent un nouveau cap en s’alliant avec Uber 

Avec son partenaire privilégié Wayve, Stellantis met les bouchées doubles pour rendre concrète la conduite autonome. En effet, les deux entreprises annoncent la signature d’un nouveau partenariat avec Uber. Cette nouvelle collaboration vise à développer et à déployer un service de robotaxis de niveau 4, c'est-à-dire sans conducteur, à l’échelle mondiale.

Selon le communiqué de Stellantis, la collaboration "réunit les véhicules L4 Ready Platforms de Stellantis, la technologie de conduite intelligente de Wayve et la plateforme mondiale d'Uber". Cela doit permettre la naissance d’une nouvelle génération de véhicules autonomes.

"Ce partenariat réunit trois leaders, chacun avec ses propres forces : le savoir-faire de Stellantis en matière de véhicules, la plateforme mondiale de mobilité d'Uber et l'IA incarnée de Wayve", a déclaré Kaity Fischer, chargée des activités commerciales et des opérations de Wayve. Rappelons que l’entreprise britannique entraîne ses véhicules à Londres depuis huit ans et compte déployer des essais dans 500 villes.

Trois partenaires, trois étapes

Pour concrétiser cette collaboration, les trois partenaires souhaitent combiner leurs compétences, sans empiéter sur leurs domaines respectifs. De fait, Stellantis se chargera de concevoir, développer et produire à l’échelle industrielle les véhicules sur la plateforme L4 Ready Platform, qui intégrera les capteurs. Wayve fournira pour sa part le logiciel de conduite basé sur l’intelligence artificielle. Enfin, Uber aspire à déployer les véhicules sur son application et à accompagner leur mise en service.

Un partenariat logique, fruit d’une série d’accords entre les trois entreprises. D’un côté, Stellantis et Wayve ont officialisé leur collaboration en parallèle de la présentation du plan FaSTLAne 2030 pour faire émerger la conduite automatisée de niveau L2++ d’ici 2028. De l’autre, Wayve et Uber se sont alliés pour déployer des services de transport autonome à Londres, Tokyo et dans dix autres villes du monde d’ici la fin de l’année 2026.

Ainsi, dans le cadre de ce partenariat, les trois entreprises aspirent à collaborer sur l’intégration, les tests, la validation et le déploiement des véhicules autonomes de niveau 4. L’objectif étant d’aboutir à un service de robotaxis "fiable et évolutif" dans "les villes d’Europe, d’Amérique du Nord et au-delà", précisent les trois partenaires. Le protocole signé encadre de futurs accords couvrant le développement technologique, les licences, la production et l’approvisionnement en véhicules. Cela n'empêche pas les partenaires d’établir d’autres collaborations autour de la conduite automatisée.

Londres, capitale européenne du véhicule autonome

L’Europe est à la traîne en matière de véhicules autonomes par rapport aux États-Unis. Toutefois, depuis la fin de l’année 2025, les acteurs majeurs des robotaxis se sont mis à lorgner le Vieux Continent, obligeant certains pays, dont la France, à s’interroger sur la meilleure manière d’aborder cette technologie.

Toutefois, pour pénétrer le marché européen, Londres s’affiche comme un cheval de Troie. Outre l’implantation de Wayve, la capitale britannique devrait, dans les années à venir, accueillir de nombreux robotaxis dans ses rues, à l’image de Waymo (filiale de Google), dont les véhicules sont déjà en circulation depuis début 2026 pour des phases de test.

Dans les prochaines semaines, les robotaxis du géant chinois Baidu devraient également arpenter les rues londoniennes via la plateforme Lyft.