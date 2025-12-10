Véhicule autonome : Nissan choisit Wayve pour équiper ses futurs modèles

Le système d’intelligence artificielle pour les véhicules autonomes de la start-up Wayve intégrera les futurs produits Nissan. Le logiciel se combinera aux aides à la conduite ProPilot, permettant de rouler de manière automatisée dans les rues étroites.

Nissan se prépare à intégrer l'IA de Wayve dans sa gamme à partir de 2027. ©Nissan

Un pas de plus vers la conduite automatisée pour Nissan. Après avoir dévoilé en septembre 2025 un premier prototype, le constructeur japonais se prépare à intégrer l'IA de Wayve "sur une large gamme de véhicules", du grand public au premium, en combinant le logiciel du britannique à ses propres systèmes d'aide à la conduite ProPilot.

La nouvelle génération du logiciel du constructeur nippon restera une conduite autonome de niveau 2 – le conducteur doit rester prêt à prendre les commandes – mais permettra à Nissan de faire jeu égal avec l'américain Tesla et de rivaliser avec Waymo (groupe Alphabet) dans la course à la voiture autonome.

Nissan, qui poursuit un douloureux plan de redressement, cherche à renouveler son offre. La marque prévoit de lancer au Japon le premier modèle équipé du logiciel de Wayve durant l'exercice 2027. Les systèmes d'assistance de Nissan prenaient déjà en charge la conduite sur plusieurs voies et mains libres sur autoroute, mais l'IA de Wayve leur permettra de s'adapter aux rues plus étroites des métropoles japonaises.

Un accord non exclusif

En digérant les données des capteurs du véhicule (caméras, radars...), le système IA de Wayne appréhende directement l'environnement réel au lieu de s'appuyer sur des itinéraires précartographiés. Ce qui permettra, dans le cas des véhicules Nissan, "d'assurer le freinage d'urgence automatique et de surveiller votre conduite pour prévenir une inattention", explique à l'AFP le directeur général de Wayve, Alex Kendall.

Il rappelle que cet accord n'est "pas exclusif", le britannique ayant vocation à fournir son modèle IA à d'autres constructeurs. Il est le partenaire d'Uber pour le déploiement de robotaxis au Royaume-Uni. Le réseau labyrinthique des villes nippones représente un terrain de déploiement propice, poursuit Alex Kendall.

Le véhicule autonome sort de sa zone de confort

"On ne peut pas se contenter de concevoir la conduite autonome pour les villes du désert avec leurs rues quadrillées, à l'instar de l'Arizona où elle a vu le jour", insiste-t-il. Déjà testé dans 500 villes du monde, le système de Wayve "n'a pas besoin de cartes haute définition et peut donc se déplacer dans des endroits inconnus", et tirer les leçons des spécificités locales (signalisation, usages de conduite...), précise-t-il.

Par ailleurs, dans un archipel aux vastes zones rurales et à la population vieillissante, "le gouvernement japonais perçoit les véhicules autonomes comme un moyen efficace de soutenir cette population âgée" grâce à une conduite plus accessible et "sûre", ajoute Alex Kendall.

Après le Japon, Nissan compte généraliser le nouveau système aux États-Unis – son premier marché – puis dans le reste du monde selon les contraintes réglementaires. Des services de taxis autonomes sont déjà en circulation aux États-Unis et surtout en Chine. (Avec AFP)