Robotaxis : Uber, Pony.ai et Verne lancent leur offensive en Europe depuis Zagreb

Dans un communiqué commun, Uber, Pony.ai et la start-up dédiée au véhicule autonome lancée par Rimac comptent démarrer prochainement un service de robotaxis en Croatie. Zagreb sera donc la première ville en Europe à se doter d’un service de véhicules autonomes. L’accord permet à l’entreprise chinoise Pony.ai de fournir la technologie de conduite autonome, la start-up croate sera propriétaire de la flotte, tandis qu’Uber s’occupera des opérations quotidiennes.

La plateforme VTC intégrera le service et gérera en parallèle l’application client de Verne. Les entreprises se sont donné pour objectif de bâtir une "voie évolutive" vers des services commerciaux de robotaxis et se destinent à s’étendre "potentiellement" vers d’autres villes européennes. Les partenaires visent une flotte de milliers de véhicules autonomes au cours des prochaines années. Notons qu’Uber investira dans la filiale de Rimac et soutiendra son expansion en tant que partenaire stratégique.

Pony.ai, Verne et Uber ont d’ores et déjà commencé les essais sur route dans la capitale croate, avec des préparatifs pour la recharge et les tarifs, selon l’agence de presse Reuters. Par ailleurs, Verne se charge d’obtenir "l’approbation réglementaire européenne". Elle coordonnera le déploiement et le lancement des robotaxis de Pony.ai sur l’ensemble des plateformes Verne et Uber.

Précisons que la plateforme VTC est très active dans le domaine du véhicule autonome, ayant signé des partenariats avec une douzaine d’entreprises spécialisées dans le secteur, des robotaxis aux robots de livraison en passant par les drones.