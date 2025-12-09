Véhicule autonome : Stellantis poursuit sa stratégie avec Bolt

Stellantis annonce la signature d’un partenariat avec l’un des leaders de la mobilité en Europe, Bolt, pour déployer des véhicules autonomes de niveau 4. Cette collaboration fait suite à une série d'annonces du groupe dans le cadre d’une stratégie européenne d'intégration de la conduite automatisée.

Stellantis signe un partenariat avec Bolt pour déployer des véhicules autonomes de niveau 4 en Europe d'ici 2031. ©Stellantis

En août 2025, le groupe Stellantis abandonnait son programme de conduite autonome de niveau 3 AutoDrive. Un abandon qui marque le top départ d’une toute autre stratégie sur le véhicule autonome. Le constructeur italo-franco-américain annonce le 9 décembre 2025 un partenariat avec Bolt, l’une des principales plateformes dédiées à la mobilité. Une collaboration dont l’objectif est de déployer une flotte de véhicules autonomes de niveau 4 dans le cadre d’une activité commerciale en Europe.

Pour ce faire, le partenariat combinera les plateformes AV-Ready du groupe dirigé par Antonio Filosa et le réseau opérationnel étendu de Bolt. Pour rappel, ce dernier propose un service de VTC dans une cinquantaine de pays – dont 23 États membres de l’Union européenne. Les véhicules autonomes de Stellantis seront proposés sur la plateforme de mobilité partagée de Bolt pour des services de covoiturage sans conducteurs et entièrement autonomes.

Les premiers essais débuteront à partir de 2026. Le déploiement se fera par étapes : des prototypes, à des flottes pilotes, jusqu’à l’industrialisation à grande échelle. L’objectif initial de production est prévu pour 2029. Bolt espère atteindre les 100 000 véhicules autonomes sur sa plateforme en 2035.

Les plateformes AV-Ready comme fer de lance

Les plateformes AV-Ready du constructeur – principalement les plateformes Ek0 pour les fourgons de taille moyenne et celles STLA Small pour les véhicules compacts – ont été conçues pour intégrer des capteurs avancés, des capacités de calcul haute performance et des redondances systèmes. Elles visent notamment à optimiser le coût total d’usage pour les opérateurs.

"Nos plateformes AV-Ready offrent une flexibilité maximale, pour garantir la meilleure expérience aux clients européens, souligne Antonio Filosa, directeur général de Stellantis, dans un communiqué. Ce partenariat avec Bolt rapproche cette vision de la réalité, combinant notre expertise en ingénierie avec leur capacité opérationnelle, avec l’objectif de faire de la mobilité autonome une solution fiable au quotidien en Europe."

Ce partenariat avec Bolt s’inscrit dans une stratégie ambitieuse pour Stellantis. Le groupe a notamment signé un partenariat avec la plateforme de VTC Uber, qui collabore avec Nvidia et vise les 100 000 robotaxis dans le monde pour 2027. Plus largement, le véhicule autonome commence à se faire une place sur le Vieux Continent, alors qu’il était longtemps considéré comme incompatible avec les routes européennes. Mais, depuis cette fin d’année 2025, les acteurs chinois et américains du secteur font de l’Europe un nouvel eldorado.