Waymo va déployer des taxis autonomes à Londres en 2026

Le spécialiste des véhicules sans conducteur Waymo a annoncé son intention de tester en 2026 ses robotaxis à Londres. Il s'agirait d'une première en Europe pour cette filiale d'Alphabet, déjà bien implantée aux États-Unis.

Waymo compte tester ses taxis autonomes à Londres en 2026. ©Waymo

Waymo va traverser l’Atlantique. Le spécialiste des voitures autonomes annonce le déploiement de robotaxis à Londres l’an prochain. "Nous prévoyons de proposer des trajets sans humain derrière le volant en 2026", écrit dans un communiqué l'entreprise, qui va commencer par cartographier les quartiers de Londres, tout en cherchant à obtenir les autorisations nécessaires.

La plateforme de réservation de véhicules de tourisme avec chauffeur Uber avait annoncé en juin vouloir lancer des services similaires dans la capitale, en partenariat avec la start-up britannique Wayve, spécialisée dans les systèmes d'intelligence artificielle (IA) pour véhicules autonomes.

Baidu et Lyft en lice également

Le géant chinois d'internet Baidu et l'application de covoiturage américaine Lyft ont aussi présenté des plans pour des robotaxis au Royaume-Uni en 2026.

Londres a adopté en 2024 une législation sur les véhicules automatisés (Automated Vehicles Act) afin d'accélérer le développement dans le pays de ces services, pour lesquels l'Europe accuse un retard conséquent sur les États-Unis et la Chine.

"La promotion du secteur" permettra "d'accroître les options de transport accessibles tout en créant des emplois, des investissements et des opportunités au Royaume-Uni", s'est félicitée Heidi Alexander, secrétaire d'État aux Transports, citée dans le communiqué de Waymo.

800 véhicules à San Francisco

Les robotaxis de la filiale d'Alphabet circulent déjà dans les rues de cinq villes américaines, notamment à San Francisco, où l'entreprise exploite 800 véhicules.

"Plus de dix millions de trajets payants" ont été fournis dans le pays, souligne Waymo, qui assure que sa technologie est impliquée dans "douze fois moins de collisions causant des blessures avec des piétons par rapport aux humains".

L'entreprise est notamment associée avec Jaguar Land Rover (JLR), dont les I-PACE électriques autonomes "assurent des centaines de milliers de trajets" chaque semaine aux États-Unis, mais aussi à Tokyo, où un programme pilote a été lancé. (avec AFP)