Valeo choisit un partenaire chinois pour accélérer sur la voiture autonome

L'équipementier français veut par tous les moyens consolider son statut de chef de file de la conduite autonome. Pour y parvenir, Valeo vient de sceller un accord majeur avec un partenaire chinois, Momenta, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée à l'automobile.

Valeo et Momenta vont construire une offre commune d'automatisation de la conduite. ©Valeo

Cet accord pourrait attirer l'attention des constructeurs automobiles de tous les continents. Valeo vient d'officialiser par voie de communiqué une relation contractuelle avec Momenta. L'équipementier français et la société d'ingénierie chinoise visent à devenir un duo de référence mondial dans le domaine de la voiture à conduite autonome.

Au travers de cette collaboration, Valeo et Momenta planifient, en effet, sur le long terme de développer conjointement des produits, des systèmes et des solutions avancés de conduite assistée intelligente et de conduite autonome de niveau moyen à élevé, en Chine et à l’étranger.

Valeo fera valoir ses compétences logicielles et matérielles pour les aides avancées à la conduite (Adas). Pour rappel, l'entreprise tricolore couvre les niveaux L2, L2+, L2++, L3 et L4 grâce au portefeuille de capteurs le plus complet du marché. Celui-ci comprend actuellement des caméras intelligentes, des capteurs à ultrasons, des radars et un Lidar.

Momenta déjà embarqué dans plus de 400 000 voitures

De son côté, Momenta n'est pas en reste. Le groupe chinois, passé maître dans l'intelligence artificielle, a été le premier de l'industrie à avoir déployé en série son modèle construit sur l’apprentissage par renforcement. Pour le dire simplement, grâce à un apprentissage continu basé sur les essais et les erreurs, le système fait rapidement évoluer ses capacités, atteignant un niveau de sécurité et de fiabilité supérieur à celui des conducteurs humains.

À ce jour, plus de 160 programmes automobiles de grands constructeurs mondiaux ont déjà adopté Momenta. Ce qui a débouché sur plus de 40 modèles de série désormais en circulation, pour un total dépassant 400 000 unités livrées équipées des systèmes de conduite intelligente.

Valeo et Momenta n'ont pas annoncé de nouveaux programmes à lancer. Cependant, les deux entreprises ont assuré avoir entamé des discussions avec ces constructeurs automobiles en vue d'identifier des possibilités de contribution à la transition entre le développement et le déploiement en série.