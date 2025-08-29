Valeo concentre un peu plus ses activités en Chine

L'équipementier automobile français a inauguré une nouvelle usine, à Waigang, au nord-ouest de Shanghai. Valeo va y développer et y produire des systèmes avancés d'aide à la conduite (Adas), confortant le rôle de la Chine dans sa stratégie liée aux nouvelles architectures des véhicules.

Valeo emploie désormais plus de 18 000 personnes en Chine. ©Valeo

Le cordon a été coupé et l'activité va pouvoir démarrer. Valeo a inauguré, le 29 août 2025, une nouvelle structure à Waigang, au nord-ouest de Shanghai. Celle-ci sera consacrée au développement et à la production de composants destinés aux systèmes avancés d'aide à la conduite (Adas).

Ce site alimentera aussi bien le marché chinois que les autres régions du monde. L'équipementier automobile français dispose de près de 30 000 mètres carrés pour exploiter un laboratoire de R&D et un site d'assemblage.

"Valeo accorde une importance stratégique au marché automobile chinois, véritable moteur mondial de l'innovation, a commenté par voie de communiqué Christophe Périllat, directeur général du groupe tricolore. L’ouverture de ce nouveau site s’inscrit dans le cadre de notre stratégie d’innovation en Chine, pour la Chine, et illustre notre engagement et la confiance avec laquelle nous participons à la transformation de l’industrie automobile dans le pays".

Préparer la venue du SDV

Au-delà des systèmes d'aide à la conduite, il y a un autre enjeu. Valeo veut y concevoir des technologies d'automatisation de la conduite de niveau 3, notamment les LiDAR, et surtout accompagner la grande révolution automobile. L'équipementier fera effectivement de cette structure de Waigang un lieu où les ingénieurs se pencheront sur les nouvelles architectures logicielles des véhicules (de type Software Defined Vehicle).

Au total, Valeo emploie plus de 18 000 personnes en Chine, dont 4 500 ingénieurs dédiés à l'innovation technologique. De manière globale, le groupe français compte autour de 106 000 salariés, répartis dans 28 pays. L'an passé, le fournisseur français a enregistré un chiffre d’affaires de 21,5 milliards d’euros (-2,4 %), un montant inférieur à ses ambitions de 23 milliards d'euros.