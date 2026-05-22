XPeng a lancé en Chine la production en série de son premier robotaxi

Pour la première fois en Chine, un constructeur industrialise un robotaxi. En effet, XPeng a annoncé, le 21 mai 2026, la sortie de son premier robotaxi produit en série dans son usine de Guangzhou.

Le constructeur chinois a développé intégralement en interne le véhicule autonome et couvre l’ensemble de la chaîne technologique. Il est construit sur la plateforme du nouveau XPeng GX. La marque précise que le robotaxi a été conçu selon les standards de conduite autonome de niveau L4.

Le véhicule autonome de XPeng avait été annoncé officiellement en novembre 2025 et a décroché une autorisation de tests routiers pour les "véhicules intelligents connectés" à Guangzhou en janvier 2026. Il est ensuite entré en phase de tests publics réguliers.

Un système basé sur les caméras et sur l’IA

Précisons qu’en mars 2026, l’entreprise a créé une division dédiée aux services de robotaxis pour superviser la stratégie produit, les tests R&D et les opérations, accélérant ainsi sa feuille de route vers la commercialisation, précise le constructeur chinois dans son communiqué.

Les robotaxis XPeng fonctionnent sans LiDAR, mais via la vision et une prise de décision pilotée par LLM (Large language model), à l’instar de ce qu’il est possible de retrouver sur les modèles Tesla. Un LLM développé par XPeng, baptisé VLA 2.0.

"Ce modèle supprime ainsi l’étape de traduction du langage présente dans les architectures traditionnelles en trois étapes «Vision-Language-Action», réduisant la latence de réponse du système à moins de 80 millisecondes. Il offre également des capacités avancées de généralisation urbaine, permettant un déploiement entre différentes villes, voire entre différents pays", assure XPeng.

Des opérations sans agents de sécurité prévues en 2027

Dans l’objectif de valider la viabilité technologique, l’appétence des clients et le modèle économique, le constructeur chinois compte lancer au second semestre 2026 des opérations pilotes.

Ces dernières seront suivies d’opérations entièrement autonomes, sans agents de sécurité, d’ici le début de l’année 2027. "Sur le plan de l’écosystème, XPeng ouvrira son SDK Robotaxi, avec Amap comme premier partenaire mondial de l’écosystème", précise XPeng.

Depuis la fin de l’année 2025, la compétition autour des véhicules autonomes s’accélère. La démarche du constructeur chinois de passer à une commercialisation à grande échelle marque donc une étape importante. Pour le moment, XPeng n’a pas précisé si son robotaxi était également destiné à d’autres marchés que la Chine.