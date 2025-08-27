Stellantis abandonne la conduite autonome de niveau 3

Le constructeur met fin à son programme de conduite autonome de niveau 3. Baptisée AutoDrive, cette technologie, dont le lancement avait encore été annoncé en février 2025, ne verra donc pas le jour.

Stellantis vient de stopper son programme AutoDrive sur la conduite autonome de niveau 3. ©Stellantis

Après l'arrêt de son programme hydrogène, Stellantis vient encore de couper les investissements dans ses technologies. Le groupe dirigé par Antonio Filosa vient en effet d'annoncer la fin de son programme de conduite autonome de niveau 3.

Cette brique technologique, baptisée AutoDrive, faisait partie du grand canevas du plan Forward 2030, avec notamment les quatre plateformes (STLA Small, Medium, Large, Frame), ainsi que le SDV avec SLTA Brain.

Pourtant, en février dernier, Stellantis expliquait encore que le lancement de l'AutoDrive était proche. Le constructeur avait investi, en mars 2024, dans une start-up française, SteerLight, qui a développé un lidar plus que prometteur.

Ce dispositif d'autonomie de niveau 3 (sur une échelle allant jusqu'au niveau 5, où il n'y plus de volant) était développé et testé aux États-Unis et en Italie.

Des véhicules basés sur les plateformes Medium et Large de Stellantis, soit des modèles allant du Peugeot 3008 au Jeep Wagoneer S, étaient équipés de capteurs laser s'ajoutant aux caméras d'assistance à la conduite.

Les montants engagés n'ont pas été précisés, mais aucun salarié de Stellantis ne sera touché par l'arrêt de ce programme, a assuré un porte-parole du constructeur.

Un mirage de plus vient de disparaître. La conduite autonome, comme de nombreuses autres technologies, n'a pas résisté aux gloutons investissements nécessaires pour l'électrification des gammes. Ce n'est pas la priorité du moment et bien souvent les législations sont aussi un frein au développement.

La conduite automatisée se limitera donc, pour la grande majorité de l'offre, à un niveau 2 ou 2+. Le partenariat entre Bosch et Volkswagen va d'ailleurs dans ce sens. BYD a aussi annoncé des développements en la matière.

Le niveau 3, qui permet au conducteur de lever les yeux de la route jusqu'à une certaine vitesse, restera sans doute l'apanage des marques premium/luxe.

Pour l'heure, les offres (à l'échelle planétaire) sont rares à destination des particuliers, avec principalement BMW, Mercedes-Benz et Honda. Cette technologie est également prête chez Audi et sera déployée en fonction des modèles et des pays.

Il faut aussi y voir une mauvaise nouvelle de plus pour les équipementiers qui ont investi dans ces technologies. Alors que Bosch avait stoppé ses travaux sur les lidars, quasi-indispensables pour une conduite autonome digne de ce nom, Valeo a poursuivi ses recherches. En 2024, l'équipementier français a lancé Scala 3, son lidar de troisième génération.

Des innovations qui ne sont toutefois pas perdues, car le développement de la conduite automatisée de niveau 3 et au-delà se fera dans l’univers des robotaxis.