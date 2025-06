Conduite autonome : Waymo, Zoox et Tesla se mettent en ordre de bataille outre-Atlantique

Aux États-Unis, la course aux robotaxis semble bel et bien relancée. Waymo devrait maintenir son avance avec de nouveaux tests de taxis automatisés à New York, tandis que Zoox annonce la création d’une unité de production dédiée à ses véhicules. De son côté, Tesla poursuit ses velléités d’implantation au Texas.

Waymo a demandé l'autorisation à la ville de New York pour effectuer des tests à Manhattan prochainement. ©AdobeStock-MichaelVi

Au pays de la voiture individuelle, la question de la conduite automatisée continue de se concrétiser. Depuis la relance de la course au taxi autonome avec l’annonce en grande pompe du Tesla Cybercab par Elon Musk, la communication sur le sujet reprend de plus belle. Dernière nouvelle en date, Waymo, filiale de Google, a annoncé le 18 juin 2025 que ses véhicules autonomes circuleront prochainement à New York pour des essais.

En effet, l’entreprise a demandé un permis au département des transports de la Grande Pomme. Les tests de conduite automatisée se dérouleront à Manhattan et seront encadrés par un spécialiste posté derrière le volant. Dans un premier temps, les véhicules rouleront manuellement dans la ville avant d’obtenir un permis.

Comme le relate l’agence de presse Reuters, Waymo assure que, pour le moment, "il ne s’agit pas d’une expansion, mais nous avons toutefois l’intention d’apporter notre service de covoiturage autonome en ville dans le futur". La réglementation n’autorise pas encore la conduite autonome et l’arrivée de Waymo serait donc le premier acteur du genre à s'y installer. Rappelons qu’en 2021, la filiale de Google avait réalisé des tests similaires, aussi à Manhattan, pour des récupérations de données.

Zoox entame une production de série

Le spécialiste des taxis autonomes a par ailleurs annoncé, le 16 juin 2025, étendre son service à d’autres zones de San Francisco et de la Silicon Valley avec le feu vert de l’État de Californie. Actuellement, Waymo possède une flotte de 1 500 véhicules et effectue 250 000 trajets par semaine en Californie (San Francisco et Los Angeles), dans l’Arizona (Phoenix) et au Texas (Austin). Mais Google n’avance pas seul sur ce marché puisque le géant Amazon et sa filiale Zoox ont annoncé le même jour l’ouverture de son premier site de production en série de ses robotaxis.

La filiale de l’entreprise dirigée par le milliardaire Jeff Bezos vise le lancement, très prochainement, d’un service commercial pour concurrencer son rival de la Silicon Valley et Tesla. Là aussi, Zoox effectue des essais dans plusieurs grandes villes américaines par le biais d’une vingtaine de véhicules. Des services commerciaux devraient voir le jour d'ici fin 2025 à Las Vegas et San Francisco.

"L’arrivée de nos véhicules dans ces grandes villes et l’ouverture au grand public de nos services justifient l’augmentation de la production de robotaxis", assure Zoox dans un communiqué publié par nos confrères de Reuters. L’usine se situe à Hayward, en Californie, et se trouve en capacité d’assembler 10 000 véhicules par an. La filiale d’Amazon n’a toutefois pas donné plus d’information sur les objectifs qu’elle s’est fixés.

La méfiance de législateurs texans envers Tesla

Troisième mousquetaire de la conduite autonome, Tesla devrait bientôt concrétiser sa volonté de mettre en place la conduite automatisée sur les routes américaines dès le 22 juin 2025 avec dix véhicules. Cependant, selon Reuters, un groupe de législateurs démocrates texans reste méfiant. Il demande à la marque d’Elon Musk de repousser à septembre le lancement de son robotaxi à Austin, le temps de préparer la nouvelle loi sur la conduite autonome qui devrait entrer en vigueur à la même période.

Selon eux, retarder l'arrivée des taxis autonomes Tesla serait "dans le meilleur intérêt de la sécurité publique et du renforcement de la confiance du public dans les opérations de Tesla". Les politiques souhaitent voir si la marque répond à la nouvelle loi du Texas pour son démarrage. Tesla n’a pour le moment pas répondu aux groupes de législateurs. Elon Musk compte énormément sur la conduite autonome pour relancer la machine Tesla dans l’opinion publique. Pour le moment, il y a un flou sur le lancement du robotaxi à Austin, prévu en septembre. Elon Musk a aussi annoncé sa volonté d’ouvrir le service commercial dès le mois de juin 2025.

Le service débuterait avec une dizaine de Model Y équipés d’un logiciel de conduite automatisé que Tesla utiliserait dans les parties d’Austin considérées comme "les plus sûres". Comme le signale Reuters, pour le moment, que ce soit Waymo, Zoox ou Tesla, ces entreprises ont eu tendance à sous-estimer les coûts d’un tel service et n’ont pas suffisamment anticipé la réglementation stricte de certains États. Des enquêtes fédérales et des rappels sont en cours à la suite de collisions.