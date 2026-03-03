Stellantis et Toyota sortent du pool CO2 de Tesla

Pour le moment, Stellantis et Toyota se sont retirés du pool Tesla pour l’obtention de ses crédits CO2. Selon le journal Les Échos, les deux constructeurs auraient quitté le groupe lancé en 2025 à l’initiative de la marque américaine, qui devait leur permettre de respecter les normes fixées par la réglementation européenne.

Une information appuyée par la mise à jour d’un document de la Commission européenne publié le 27 février 2026, où les groupes Toyota et Stellantis ne figurent plus parmi les membres du pool initié par Tesla.

"Stellantis confirme qu'elle ne participe pas actuellement au Tesla Pool pour 2026. Il s'agit d'une décision commerciale standard, car la participation au pool est évaluée sur une base annuelle et il est toujours possible d'y adhérer plus tard au cours de l'année", précise Stellantis.

En effet, les constructeurs qui souhaitent adhérer au groupe doivent déposer leur candidature complète au plus tard le 1er décembre 2026. Avant cette date, les industriels ont le choix d’entrer ou de sortir du pool. De son côté, Toyota n’a pas encore fait part de sa position sur le sujet.

Une parade à l’électrification des ventes

Pour rappel, la Commission demande aux constructeurs d’abaisser les émissions moyennes de CO2 des voitures vendues au sein de l’Union européenne jusqu'à la fin des ventes de véhicules thermiques en 2035. En cas de non-respect de chaque palier, l’amende peut dépasser plusieurs centaines de millions d’euros.

Pour respecter le règlement européen, les constructeurs doivent augmenter leur part de ventes de véhicules électriques. Mais ces derniers ont également la possibilité de trouver un partenaire afin d’additionner leurs flottes et ainsi atteindre leur objectif de décarbonation, moyennant finance.

Plusieurs constructeurs dans le pool Tesla

Par le biais de ses Model Y et Model 3, dont les véhicules n’émettent aucun gramme de CO2 par kilomètre, Tesla cumule des crédits CO2 depuis le 1er janvier 2025. Ainsi, le spécialiste du véhicule électrique a surfé sur le durcissement de la réglementation en signant avec Ford, Stellantis, Toyota, Mazda, Honda ou encore Suzuki. Des constructeurs qui n’ont pas communiqué les modalités financières entourant ce pool.

Pour adhérer à ce groupe, les candidats doivent signer un accord de confidentialité et fournir au gestionnaire du pool (Tesla) des données concernant leurs émissions de CO2. Cela a pour objectif de limiter, pour le groupe, des amendes pour ne pas avoir rempli les objectifs.

Les raisons potentielles du retrait

Les Échos avancent deux raisons au retrait de Stellantis et Toyota du pool Tesla. Comme l’explique le journal économique, l’Union européenne ne mesure plus la conformité en matière d’émissions de CO2 par année, mais sur la moyenne de la période 2025-2027, donc le lissage s'effectue sur trois ans. Cela aurait donc pu pousser les deux constructeurs à se retirer du pool, au vu d’une gamme renforcée de véhicules à faibles émissions qui leur permettrait de remplir à terme leurs objectifs.

L’autre raison pourrait être liée aux mauvaises performances de Tesla sur le Vieux Continent. La marque d’Elon Musk voit ses ventes chuter depuis un an, ce qui peut impacter le nombre de crédits CO2 à partager avec ses partenaires.