Normes CAFE 2025 : Tesla embarque Stellantis, Toyota, Ford, Subaru et Mazda dans son pool CO2

Tesla sera sans doute l'un des grands gagnants de la sévérisation des normes CAFE, entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Cinq constructeurs, dont Stellantis, rejoignent le pool créé par l'américain. Une stratégie qui leur permettra de bénéficier des crédits CO2 de la firme dirigée par Elon Musk.

Tesla sera sans doute l'un des grands gagnants de la sévérisation des normes CAFE, entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2025. en créant ce pool, Elon Musk s'assure de gonfler ses bénéfices dès 2026.(©gguy-stock.adobe.com)

Tesla vient d'ouvrir le bal pour la création de pools de CO2 auprès de la Commission européenne. Cette stratégie est rendue possible par l'exécutif européen pour que les constructeurs amoindrissent le choc causé par l'entrée en vigueur des normes CAFE.

Depuis le 1er janvier 2025, ces mesures sont plus sévères. Les immatriculations des constructeurs automobiles à partir de cette année ne doivent pas dépasser une moyenne d'émissions de CO2 de 81 g de CO2/km, contre 95 g jusqu'à la fin 2024. Soit une baisse de 15 %.

Chaque gramme supplémentaire coûtera 300 millions d'euros d'amende aux constructeurs. Selon l'Association des constructeurs automobiles européens, la réglementation pourrait générer jusqu'à 15 milliards d'euros de pénalités.

Créer des pools pour mutualiser les grammes de CO2

Pour les industriels qui doutent de leur capacité à atteindre ces nouvelles limites de CO2, la possibilité d'intégrer un pool de constructeurs reste ouverte. Pour mémoire, en 2020, Tesla avait déjà ouvert un pool auquel s'était associé FCA (qui n'avait pas encore rejoint le groupe Stellantis). Une stratégie qui avait permis à la firme dirigée par Elon Musk de devenir bénéficiaire dès l'année suivante. En revendant ses crédits carbone, Tesla a engrangé près de neuf milliards de dollars entre 2019 et 2024.

Comme la moyenne des émissions de Tesla, constructeur de véhicules 100 % électriques, est à zéro, les groupes associés sont certains de ne pas payer d'amende.

Un pool de six constructeurs

Pour 2025, la stratégie est identique. Créé par Tesla et officiellement ouvert auprès de la Commission européenne, le pool doit intégrer les marques du groupe Stellantis, mais également Toyota, Ford, Subaru et Mazda.

Cette annonce n'est qu'une demi-surprise pour Toyota, Ford, Subaru et Mazda dont les gammes électriques ne sont pas suffisantes pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Mais elle l'est beaucoup plus pour Stellantis. Le constructeur n'avait jamais évoqué la possibilité d'intégrer un pool CO2.

"Stellantis s’engage à réduire les émissions de CO2, et notre participation à ce pool contribuera à atteindre nos objectifs d’émissions européens 2025 tout en optimisant nos ressources. Parallèlement, nous continuons de mettre l’accent sur le développement des technologies électriques et à faibles émissions qui sont au cœur de notre stratégie pour construire une entreprise du futur", a indiqué un porte-parole de Stellantis au Journal de l'automobile.

Reste désormais à savoir quelle sera la stratégie de Volkswagen et si d'autres pools seront ouverts, notamment par des constructeurs chinois en Europe.