Un nouveau pool CO2 mené par BYD ?

Le constructeur chinois a évoqué des discussions avec des constructeurs européens en vue de créer un pool CO2. BYD vendrait ainsi des crédits carbone, à l’image de son grand concurrent Tesla.

BYD a évoqué des discussions avec des constructeurs européens en vue de créer un pool CO2. ©BYD

En sa qualité de constructeur principalement axé sur l’électrique, et dans une moindre mesure sur l’hybride rechargeable, BYD a une longueur d’avance sur bon nombre de constructeurs européens dans la course aux objectifs CAFE.

Le géant chinois entend bien mettre à profit cette position avantageuse en créant un pool CO2 auquel viendraient se greffer des acteurs moins bien lotis. BYD leur vendrait alors des crédits carbone pour les aider à éviter de lourdes amendes prononcées par la Commission européenne. Une opération susceptible de lui rapporter plusieurs milliards d’euros.

"Nous sommes en pourparlers, nous sommes en bonne voie", a déclaré Alfredo Altavilla, conseiller spécial de BYD pour l'Europe, lors d'une présentation presse organisée en Italie. Il n’a pas donné davantage de détails.

À ce jour, l’organisme européen en charge du recensement des pools ne fait pas état d’une initiative de la part du constructeur chinois. Seulement deux pools sont officiellement recensés sur le segment des voitures particulières.

Le premier est mené par Tesla. Le constructeur américain a été rejoint par Toyota, Ford, Mazda, Subaru et Stellantis. Mercedes-Benz a constitué le second avec les marques du groupe Geely, en l’occurrence Volvo, Polestar et Smart. (avec Reuters)