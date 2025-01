Tesla pourrait gagner plus d'un milliard d'euros grâce à son "pool CO2"

D'après des analystes financiers, le commerce des quotas CO2 de la marque américaine en Europe pourrait lui rapporter plus d'un milliard d'euros. Tesla avait déjà encaissé près de neuf milliards d'euros entre 2019 et 2024, grâce à ce mécanisme prévu par la réglementation CAFE.

Tesla sera sans doute l'un des grands gagnants de la sévérisation des normes CAFE, entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2025. en créant ce pool, Elon Musk s'assure de gonfler ses bénéfices dès 2026.(©gguy-stock.adobe.com)

La martingale de Tesla est de retour... D'après les analystes de la banque suisse UBS, le constructeur automobile américain, fondé par Elon Musk, pourrait tirer près d'un milliard de dollars de la vente de ses excédents de quotas CO2 aux autres constructeurs automobiles.

La firme a constitué un "pool" avec Stellantis, Toyota, Ford, Subaru et Mazda, pour leur céder des "droits à polluer". Il s'agit en réalité des crédits obtenus dans le cadre de la réglementation CAFE et qui permettent de monétiser les excédents des quotas. Les normes CAFE franchissent un nouveau seuil en 2025 et mettent en difficulté de nombreux constructeurs qui ne sont pas certains de les atteindre.

Volvo va engranger 300 millions d'euros

Mercedes a également constitué un pool avec les marques du groupe Geely, qui est également l'un de ses principaux actionnaires (10 % du capital). Volvo, Polestar et Smart vont apporter leurs excédents de quotas CO2 à la marque premium allemande.

"La compensation de Tesla pourrait même dépasser un milliard d'euros si elle monétise l'ensemble de sa position longue sur le CO2", ont écrit les analystes d'UBS dirigés par Patrick Hummel dans un rapport publié le 8 janvier 2025.

Volvo, qui a bénéficié du succès du petit SUV électrique EX30, pourrait recevoir jusqu'à 300 millions d'euros de compensation cette année, a estimé Patrick Hummel en août.

Tesla avait tiré près de neuf milliards d'euros de profits entre 2019 et 2024 grâce à la cession de ses quotas CO2. Certaines années, ils étaient même la principale source de profits de la marque.