Conduite autonome : Volkswagen teste le ressenti des passagers avec le Gen.Urban

Volkswagen accélère sur la conduite autonome. Le groupe allemand expérimente le Gen.Urban, un prototype sans volant ni pédales, afin d’étudier le comportement et le confort des passagers en milieu urbain.

Volkswagen teste la technologie de conduite autonome par le biais d’un véhicule expérimental : le Gen.Urban. ©Volkswagen

Après Stellantis, c’est au tour de Volkswagen de progresser sur la conduite autonome. Dans un communiqué, le constructeur allemand annonce tester la technologie de conduite autonome par le biais d’un véhicule expérimental, le Gen.Urban. La voiture, entièrement autonome, peut circuler en conditions réelles dans le trafic urbain.

Ces tests ont pour objectif d’analyser "le ressenti des passagers à bord d'un véhicule autonome sans volant ni pédales et de préparer le terrain aux concepts de mobilité de demain", précise le constructeur dans son communiqué. Le groupe de Wolfsburg indique que les données seront collectées et traitées par une équipe du département Volkswagen Group Innovation, composée de designers, de spécialistes du comportement humain ou encore d’ingénieurs logiciels.

"La conduite autonome ne cesse de progresser. Le Gen.Urban, notre véhicule expérimental, nous permet d'analyser avec précision le ressenti des passagers à bord d'un véhicule autonome. Pour offrir une expérience client réussie, il importe que le passager se sente en confiance, détaille dans un communiqué Nikolai Ardey, responsable Innovation chez Volkswagen Group. La technologie doit s'adapter à ses utilisateurs, et non l'inverse. Pour le groupe, ces données constitueront un atout précieux à long terme."

Des tests de 20 minutes en conditions réelles

Pour réaliser les tests, les personnes participant aux essais se mettent à la place du conducteur du véhicule, conçu sans volant ni pédales. Toutefois, un conducteur de sécurité est en capacité de superviser la voiture depuis le siège passager via un tableau de commande et un joystick. Actuellement, seuls les collaborateurs du groupe allemand participent aux essais. Des tests qui devraient durer plusieurs semaines.

Le véhicule respecte un itinéraire précis dans l’agglomération de Wolfsburg, avec des scénarios en conditions réelles. Le Gen.Urban part du parking visiteurs du bâtiment administratif à proximité de l’usine Volkswagen. Le prototype effectue ensuite une dizaine de kilomètres en 20 minutes. Il fait face à différentes interactions, telles que des carrefours, des ronds-points, des chantiers, des quartiers résidentiels ou encore des feux de circulation.

Des données au service de toutes les marques du groupe

Grâce à ces données, le groupe prévoit de s’en servir comme base de travail pour le développement de concepts d’habitacle et d’expérience utilisateur pour les marques du groupe. Les équipes de Volkswagen se sont interrogées sur le ressenti des occupants et sur les fonctionnalités numériques à mettre en place pour divertir les passagers ou leur permettre de se reposer. Une étude qui vise tous les publics.

Le véhicule est capable de gérer la température dans l’habitacle et l’éclairage d’ambiance. Par ailleurs, les passagers peuvent personnaliser l’intérieur du véhicule via une application avant le début du trajet. Le Gen.Urban intègre l’IA et permet également de régler automatiquement la position du siège lorsque le passager s’installe. Tout est personnalisable, de l’éclairage au son.