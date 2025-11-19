Véhicule autonome : le gouvernement japonais conduit sa propre expérience

Publié le 19 novembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

À l'initiative du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, le Japon débutera, le 20 novembre 2025, une expérimentation de véhicule autonome. Derrière ce projet, il y a la volonté d'atteindre rapidement le niveau 4 d'automatisation pour répondre à des enjeux de qualité de service.

Plusieurs navettes autonomes circuleront aux abords du Parlement pour valider le niveau 2 d'automatisation. ©Agence Kyodo

Le gouvernement japonais veut accélérer sur le sujet des véhicules autonomes. De fait, à l'initiative du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, une navette de transport débutera une expérimentation le jeudi 20 novembre 2025. Elle circulera pour permettre à des responsables de se déplacer aux abords du Parlement. La démonstration durera un mois. Elle a pour ambition de permettre au ministère de vérifier les aspects techniques et la fiabilité de véhicules autonomes de niveau 2. Autrement dit, la navette fonctionne en automatisation partielle. Le système contrôle la direction, l’accélérateur et les freins afin de permettre au véhicule de suivre automatiquement un itinéraire prédéfini, tandis qu’un conducteur reste à bord. À terme, le gouvernement japonais cherche à promouvoir un usage plus large de la technologie de conduite autonome. Il voudrait autoriser le déploiement de véhicules de niveau 4, c'est-à-dire capables de circuler sans la présence d'un conducteur dans certaines conditions. Pallier le manque de chauffeurs Derrière cette initiative, il y a des enjeux forts. Outre celui de l'évolution technologique pour rivaliser avec les autres pays, à commencer par la Chine et les États-Unis, le Japon entend ainsi faire face à d'importantes pénuries de main-d’œuvre. Le secteur des transports souffre cruellement du manque de conducteurs. Réduire les besoins en ressources humaines apparaît donc comme une solution durable. Le projet est sous-traité par Tier IV, une société spécialisée dans les systèmes de conduite autonome. Trois véhicules automatisés seront ajoutés au service de navette du gouvernement déjà existant, actuellement assuré par des voitures classiques reliant le ministère de l’Industrie, le Parlement et les bâtiments abritant les bureaux des parlementaires des deux chambres. Stellantis abandonne la conduite autonome de niveau 3 D'un point de vue pratique, environ trois navettes par heure circuleront dans le quartier de Kasumigaseki, au centre de Tokyo, connu pour son trafic dense. "Le trajet était confortable. Je souhaite soutenir les efforts visant à intégrer cette technologie dans la société le plus rapidement possible", a déclaré le ministre du Commerce Ryosei Akazawa, qui a effectué un trajet d’essai trois jours avant le lancement. (avec Kyodo News)

