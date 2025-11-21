Waymo accélère son déploiement aux États-Unis

Publié le 21 novembre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

La filiale d’Alphabet (Google) prévoit d’étendre son service de robotaxis à trois grandes villes américaines dans les prochains jours. Waymo compte sur une mise en place progressive pour maintenir son avance face à une concurrence qui enfle.

Waymo prévoit d’étendre son service de robotaxis aux villes de Minneapolis, Tampa et La Nouvelle-Orléans dans les prochains jours. ©AdobeStock-JHVEPhoto

Face au développement de Zoox et à l’entrée de Tesla sur le marché, Waymo accélère son déploiement. La filiale d’Alphabet (Google) prévoit d’étendre son service de robotaxis aux villes de Minneapolis, Tampa et La Nouvelle-Orléans dans les prochains jours. La société annonce qu’elle mettra en place ses opérations de manière progressive. L'instauration du service définitif devrait en effet prendre du temps. Comme pour chaque nouvelle zone qu'elle définit, Waymo commence par réaliser une cartographie détaillée, une collecte de données, puis des tests autonomes supervisés par un opérateur. L’entreprise ouvre ensuite l’accès à ses robotaxis à un public restreint avant de proposer son service au grand public. Waymo va déployer des taxis autonomes à Londres en 2026 Créé en 2016, Waymo est actuellement le seul opérateur aux États-Unis à proposer des services de robotaxis sans conducteurs de sécurité ni agents de surveillance. À ce jour, la filiale de Google compte 2 500 véhicules, selon l’un de ses porte-paroles cités par Reuters. L’entreprise a d’ailleurs commencé à exploiter des véhicules entièrement autonomes à Miami, et ses employés pourront utiliser le service à Dallas, Houston, San Antonio et Orlando dans les prochaines semaines, pour un lancement à tous les usagers prévu en 2026. Notons que Zoox, la filiale d’Amazon déjà présente à Las Vegas, a déployé ses robotaxis auprès d’une clientèle sur liste d’attente dans certains quartiers de San Francisco, le 19 novembre 2025. Avec bientôt Tesla comme challenger, la course aux véhicules autonomes semble entrer dans une nouvelle dimension.

