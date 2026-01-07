Menu
Un bon cru 2025 pour Ford aux États-Unis

Publié le 7 janvier 2026

Par Christophe Jaussaud
Avec plus de 2,2 millions de modèles écoulés en 2025 sur le marché américain, Ford affiche une croissance de 6 % et une part de marché de 13,2 %. Une performance portée par les modèles hybrides (+21,7 %) alors que les 100 % électriques sont en baisse de 14,1 %.
ventes Ford États-Unis 2025
Les ventes de Ford aux États-Unis ont augmenté de 6 % en 2025, à plus de 2,2 millions d'unités. ©Ford

Alors que les immatriculations VP de Ford en Europe sont en baisse de 2,3 % à fin novembre, le groupe américain est bien mieux orienté aux États-Unis avec 6 % de gagnés, grâce aux 2 204 124 véhicules écoulés sur l'exercice 2025.

 

Le constructeur parle même de sa meilleure année depuis 2019 ! Ford, troisième sur le marché américain, affiche ainsi une part de marché de 13,2 % en 2025, soit 0,6 point de plus qu'un an plus tôt.

 

Ford adapte sa stratégie électrique aux États-Unis

 

"L’année écoulée a prouvé que Ford propose les produits et motorisations adaptés aux besoins de nos clients", a déclaré Andrew Frick, président de Ford Blue et de la Model e dans un communiqué.

 

"Nos ventes record de véhicules hybrides démontrent que notre approche axée sur le choix – essence, hybride et électrique – correspond parfaitement aux attentes actuelles des consommateurs", a-t-il poursuivi.

 

Les hybrides en forte hausse

 

Les véhicules hybrides ont donc battu un record annuel (228 072, +21,7 %) et trimestriel (55 374, +17,6 %), avec un bond notamment des F-150 et Maverick hybrides.

 

En revanche, les ventes de véhicules électriques ont chuté de 14,1 % sur l'année (84 113 unités), mais surtout de 51,9 % sur le dernier trimestre de l'année, avec seulement 14 513 unités contre 30 176 sur la même période l'an passé.

 

 

Une chute brutale en fin d'exercice qui est notamment due à la suppression des aides fédérales de 7 500 dollars. Les Américains désireux d'acheter un véhicule électrique avaient anticipé leur achat au troisième trimestre, où Ford avait enregistré une croissance de 30,2 % sur les VE.

 

Un marché américain en croissance

 

Au-delà du cas de Ford, le marché américain dans son ensemble devrait rester positif en 2025. Le cabinet Cox Automotive prévoyait un marché total à 16,31 millions d'unités, en croissance de 1,8 %.

 

Dans ce contexte, General Motors, numéro un du marché américain avec une part estimée à 17,3 %, a écoulé 2,85 millions de véhicules (+5,5 %) dans le pays, tandis que le groupe japonais Toyota, deuxième aux États-Unis, a vendu 2,52 millions de véhicules (+8 %).

