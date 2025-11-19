Robotaxis : Amazon fait ses galops d'essai à San Francisco avec des trajets offerts

Publié le 19 novembre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Zoox, la filiale d’Amazon, met en place son service de taxis autonomes dans certains quartiers de San Francisco. Il offre les trajets aux membres "Zoox Explorers" sur liste d’attente. L’objectif : récolter des retours et affiner le système avant un lancement plus large.

Zoox débarque à San Francisco et offre le trajet aux premiers utilisateurs membres de Zoox Explorer. ©Zoox

Amazon compte bien prendre sa part du gâteau dans le domaine des véhicules autonomes à San Francisco. Après avoir mis en place son service début septembre 2025 à Las Vegas, sa filiale spécialisée dans les robotaxis, Zoox, entre dans la ville californienne, aux côtés de son concurrent Waymo. Mais avant de déployer pleinement son service dans la ville californienne, la filiale d’Amazon offre des trajets gratuits à certains premiers utilisateurs. Ces derniers doivent être membres du programme Zoox Explorers puis s'inscrire sur liste d’attente. Les utilisateurs peuvent ensuite commander un taxi Zoox depuis l’application et donner leurs retours via des commentaires, dans l’objectif d’affiner l’expérience. Actuellement, seuls les quartiers de South of Market, Mission District et Design District de San Francisco sont couverts par le service. Notons que Zoox prévoit également de s’implanter à Austin (Texas), où Tesla est déjà présent, ainsi qu’à Miami (Floride). Waymo va déployer des taxis autonomes à Londres en 2026 Outre-Atlantique, la course aux robotaxis s’accélère. Waymo a par exemple annoncé récemment proposer des trajets en véhicules autonomes capables d’emprunter l’autoroute à travers San Francisco, Los Angeles et Phoenix. De son côté, Tesla a lancé son service à Austin avec des moniteurs de sécurité et vient de lancer à San Francisco un service de covoiturage avec chauffeur.

