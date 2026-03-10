Nissan : George Leondis remplacera Jérémie Papin à la direction financière

La période des changements dans l'organigramme de Nissan est ouverte. À quelques jours du terme de l'année fiscale 2025-2026, le constructeur automobile japonais a annoncé que Jérémie Papin quittera sa fonction de directeur financier. À compter du 1er avril 2026, il sera remplacé par George Leondis.

Jérémie Papin a décidé de se mettre en retrait pour raisons personnelles, a-t-il été avancé par voie de communiqué, le 10 mars 2026. Il restera cependant jusqu'à la mi-mai afin d'assurer la clôture de l'exercice en cours. Il a été salué par Ivan Espinosa, le président de Nissan, pour "son leadership et pour la rigueur qu’il a contribué à instaurer". Son travail aura été précieux durant la phase de redressement économique.

Expert-comptable de formation, George Leondis a débuté sa carrière chez PwC avant de rejoindre Nissan en 2004 en tant que directeur financier de Nissan Australie. Au cours des vingt dernières années, il a occupé des postes à responsabilité dans les domaines de la finance et de la gestion sur les principaux marchés du constructeur automobile.

En 2024, il a été rappelé au Japon pour prendre la direction du contrôle des opérations mondiales liées aux produits et à l'industrie, du financement des partenariats et des fusions-acquisitions. George Leondis fait notamment valoir un rôle déterminant dans l'exécution de Re:Nissan, le plan stratégique destiné à reconstituer la trésorerie du groupe grâce à une croissance rentable et durable.