Wayve valorise son IA embarquée à plus de 7 milliards d'euros

Wayve, spécialiste de l'intelligence artificielle pour véhicules autonomes, a annoncé une nouvelle levée de fonds auprès d'investisseurs comme Uber, Microsoft ou Nvidia, qui la valorise à 8,6 milliards de dollars (7,3 milliards d'euros). Pour avoir une idée sur ce que représente ce chiffre, le groupe Renault affichait une capitalisation boursière de 9,6 milliards d'euros le 26 mars 2026 et Stellantis 19 milliards.

La start-up britannique, qui s'apprête à lancer à Londres un service de robotaxis, a levé 1,2 milliard lors d'un tour de table qui a réuni, outre ces géants de la tech, des constructeurs comme Mercedes-Benz, Nissan et Stellantis.

Le géant américain Uber a de son côté injecté des fonds supplémentaires pour soutenir les projets de taxis sans chauffeur qu'il s'apprête à lancer à Londres cette année avec l'entreprise, ce qui porte le montant total levé à 1,5 milliard de dollars.

"Cet investissement accélère notre trajectoire vers un déploiement commercial à grande échelle", se félicite Alex Kendall, cofondateur et directeur général de Wayve, cité dans le communiqué.

Fondé en 2017, Wayve est un pionnier du développement de l'IA incorporée dans des véhicules, qui apprend à partir de l'environnement réel, en digérant les données des capteurs (caméras, radars...) au lieu de s'appuyer sur des itinéraires pré-cartographiés.

L'entreprise prévoit de lancer des essais commerciaux pour ses robotaxis londoniens avec Uber en 2026, avec l'objectif d'"étendre ces services à plus de 10 marchés dans le monde", selon son communiqué.

Londres nouvel eldorado des robotaxis

Le géant chinois d'internet Baidu ainsi que le leader mondial des véhicules sans conducteur Waymo, détenu par Alphabet, la maison mère de Google, prévoient eux aussi de lancer un service de taxis sans chauffeur dans la capitale britannique.

Des taxis autonomes sont déjà en circulation aux États-Unis et surtout en Chine, mais un déploiement commercial à Londres serait une première en Europe.

Leur autorisation dépendra de la mise en œuvre concrète d'une loi sur les véhicules automatisés, entrée en vigueur en 2024, pour laquelle des détails techniques et opérationnels restent à finaliser.

Wayve entend par ailleurs déployer en 2027 son logiciel de conduite autonome dans des véhicules grand public et a conclu en décembre 2025 un accord avec Nissan. (avec AFP)